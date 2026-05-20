Ziobro ujawnił swoje miejsce pobytu w USA. I zadrwił z polskich służb

Były minister sprawiedliwości pojawił się na antenie stacji Tomasza Sakiewicza. W rozmowie zahaczył o wątek swojego obecnego miejsca zamieszkania.

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości uchylił rąbka tajemnicy. I potwierdził medialne spekulacje.

Gdzie jest Zbigniew Ziobro?

Były prokurator generalny (funkcję tę pełnił za rządów Zjednoczonej Prawicy, czyli prawicowej koalicji PiS-u i m.in. Suwerennej Polski) poinformował, że znajduje się w Waszyngtonie – wskazał na antenie Telewizji Republika.

Przy okazji wbił szpilę polskim organom ścigania. Stwierdził, że skoro służby nie potrafią ustalić, gdzie jest, może powinni „szukać na rondzie Waszyngtona w Warszawie” (miał na myśli Rondo Jerzego Waszyngtona na terenie dzielnicy Praga-Południe).

Przypomnijmy – Prokuratura Krajowa chce postawić politykowi PiS 26 zarzutów. Śledztwo dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości trwa, ale stanęło w miejscu, ponieważ podejrzany nie znajduje się na terenie Rzeczypospolitej, więc PK nie jest w stanie prowadzić żadnych działań.

„W interesie Polaków jest, aby światowa opinia publiczna poznała prawdę o skali łamania prawa w Polsce”

Gdy Ziobro z Węgier poleciał aż za ocean, a niedługo później zaczął publikować wpisy na platformie X. W jednym z nich zwracał się do premiera Tuska i szefa resortu sprawiedliwości – Waldemara Żurka.

Były minister zaznaczał, że „w interesie Polaków jest, aby światowa opinia publiczna poznała prawdę o skali łamania prawa w Polsce oraz o wykorzystywaniu prokuratury i sądów do walki politycznej i represji”. „Sprawa przed niezależnym i niezawisłym amerykańskim sędzią będzie do tego znakomitą okazją” – oceniał.

Wyjaśniał też, że w sprawach ekstradycyjnych między Polską a USA „obowiązuje umowa ekstradycyjna”. „Kluczową rolę odgrywa w niej niezależny sędzia amerykański. To nie jest sędzia wskazywany przez nielegalnie wyznaczonego prezesa sądu po to, aby orzeczenie pasowało do interesu rządu [Tuska – przyp. red.] – jak dzieje się dziś w Polsce” – wskazywał.

Czytaj też:

Z czego żyje Zbigniew Ziobro w USA? „Żona zawsze dobrze zarabiała, Republika też ma mu płacić”Czytaj też:

Sprawa Ziobry i przesłuchanie Sakiewicza. Protest przed prokuraturą w Warszawie