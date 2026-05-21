Kebab i pizza na adres Kaczyńskiego. Wszystko wydarzyło się na wizji

Do nietypowej sytuacji doszło w środowy wieczór na antenie TV Republika. Jarosław Olechowski odebrał telefon od mężczyzny pytającego o dostawę kebaba na adres przy ul. Mickiewicza 49 w Warszawie. Rozmówca chciał potwierdzić miejsce dostawy. Chwilę później do studia zadzwoniono ponownie, tym razem w sprawie dużego zamówienia pizzy na ten sam adres.

Telefon na żywo do Republiki. Zamówienie z pizzą i kebabem dla prezesa PiS

Jak relacjonowali pracownicy stacji, telefony pojawiały się seryjnie, a zamówienia miały trafiać także pod drugi adres w Katowicach. Olechowski tłumaczył, że nie składał żadnych zamówień i apelował o ich anulowanie.

Według osób obecnych w studiu Republiki warszawski adres miał nie być przypadkowy. Chodzi o dom Jarosław Kaczyński na warszawskim Żoliborzu. Zamówienia miały być składane przez internet z wykorzystaniem cudzego numeru telefonu.

Republika przedstawia sprawę jako kolejną odsłonę działań wymierzonych w dziennikarzy i osoby związane ze stacją. Wcześniej o podobnych przypadkach informowali m.in. Sławomir Mentzen i Sławomir Cenckiewicz.

Mentzen i Cenckiewicz też informowali o prowokacjach

Kilka dni wcześniej Mentzen przekazał, że do pracowników Republiki zamawiano „spore ilości pizzy”, a sprawcy mieli wykorzystywać numer telefonu jego kancelarii. Z kolei Cenckiewicz opisywał nocny telefon dotyczący dostawy pizzy i twierdził, że użyto jego danych oraz lokalizacji. Obaj zapowiadali zgłoszenie sprawy odpowiednim służbom.

Alarmy w TV Republika. Policja zatrzymała 53-latka

TV Republika od kilku dni informuje także o fałszywych alarmach dotyczących jej pracowników. Służby miały otrzymywać zgłoszenia o rzekomych ładunkach wybuchowych lub osobach zagrożonych samobójstwem.

W związku ze sprawą policja zatrzymała wcześniej 53-letniego mężczyznę. Komenda Stołeczna Policji przekazała, że zatrzymanie było efektem prowadzonych działań operacyjnych i analizy zgromadzonych informacji.

