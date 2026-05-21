Co dalej z alkoholem w Sejmie? Posłowie chcą negocjować z Czarzastym

Przewodniczący Nowej Lewicy w listopadzie podpisał rozporządzenie, na mocy którego sprzedaż alkoholu w kompleksie budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie jest zakazana.

Czarzasty argumentował, że „trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu [sprzedaży alkoholu – red.] na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały”.

Stacja TVN24 informowała, że w związku z decyzją marszałka przeprowadzono inwentaryzację sejmowych trunków. Z wyliczeń redakcji wynikało, że ich łączna wartość opiewała na kwotę ok. 20 tys. zł.

Rozgłośnia RMF FM podawała, że comiesięczny dochód sejmowych restauracji wynosi ponad 400 tys. PLN – a przynajmniej tak było, dopóki można było zamówić u kelnera lampkę wina. Redakcja twierdzi, że w związku z rozporządzeniem podpisanym przez Czarzastego lokale odnotowywać mają straty. Co na to marszałek? – Pewnie kancelaria marszałka do tego podejdzie. Zobaczy i podsumuje te pierwsze pół roku, jak to wszystko wygląda – powiedział poseł Dariusz Wieczorek.

Co dalej z alkoholem w Sejmie? Nie ma co liczyć, że marszałek całkowicie zdejmie zakaz. Istnieje jednak pole do negocjacji

Były minister nauki i szkolnictwa wyższego został zapytany przez radio, czy zakaz może być cofnięty – czego z pewnością chciałaby część parlamentarzystów. Polityk Lewicy uważa, że nie. – Ale być może coś się poluzuje, może pójść warto w tę stronę – wskazał.

Co miałoby to konkretnie oznaczać? Np. zakaz ograniczony jedynie do sprzedaży mocnych alkoholi (takich jak wódka).

– Ja bym czegoś takiego absolutnie nie wykluczał. To nie jest w ogóle nic złego. Tym bardziej, że też często, jak się rozmawia, to wszyscy mówią: „No dobra, idziesz na stadion, piwa się możesz napić, to w hotelu sejmowym nie można się napić?”. Oczywiście nie jest to absolutnie najważniejsza sprawa. My się do tego przyzwyczailiśmy, więc teraz pewnie trzeba będzie przeanalizować, jak to funkcjonuje. Jeżeli można coś zmodyfikować, to ja byłbym za. Jak nie, no to będzie dalej tak, jak jest – odparł.

Czytaj też:

Były poseł zatrzymany przez CBA. Chodzi o śledztwo Prokuratury EuropejskiejCzytaj też:

Prezes NBP Adam Glapiński wyróżniony prestiżową nagrodą