Nie żyje polski turysta. Dramatyczna akcja ratunkowa w Tatrach

Mężczyzna, schodząc ze Schroniska Zbójnickiego w Dolinie Staroleśnej w słowackich Tatrach, źle się poczuł i stracił przytomność.

TOPR przetransportowało turystę z Polski do szpitala w Zakopanem. Nie żyje 64-latek

Jak poinformowało RM FM, tamtejsi ratownicy poprosili o pomoc Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Śmigłowiec TOPR przetransportował polskiego turystę do szpitala w Zakopanem. Mimo długiej reanimacji nie udało się uratować 64-latka.

