Nie żyje polski turysta. Dramatyczna akcja ratunkowa w Tatrach

64-latek zasłabł w słowackich Tatrach. Na pomoc wezwano TOPR. Mężczyzny nie udało się uratować.
Mężczyzna, schodząc ze Schroniska Zbójnickiego w Dolinie Staroleśnej w słowackich Tatrach, źle się poczuł i stracił przytomność.
TOPR przetransportowało turystę z Polski do szpitala w Zakopanem. Nie żyje 64-latek
Jak poinformowało RM FM, tamtejsi ratownicy poprosili o pomoc Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Śmigłowiec TOPR przetransportował polskiego turystę do szpitala w Zakopanem. Mimo długiej reanimacji nie udało się uratować 64-latka.
Źródło: RMF FM