Nie żyje polski turysta. Dramatyczna akcja ratunkowa w Tatrach
Udostępnijdodaj Skomentuj

Nie żyje polski turysta. Dramatyczna akcja ratunkowa w Tatrach

Dodano: 
Śmigłowiec TOPR
Śmigłowiec TOPR Źródło: Shutterstock / Mateusz Kuca
64-latek zasłabł w słowackich Tatrach. Na pomoc wezwano TOPR. Mężczyzny nie udało się uratować.

Mężczyzna, schodząc ze Schroniska Zbójnickiego w Dolinie Staroleśnej w słowackich Tatrach, źle się poczuł i stracił przytomność.

TOPR przetransportowało turystę z Polski do szpitala w Zakopanem. Nie żyje 64-latek

Jak poinformowało RM FM, tamtejsi ratownicy poprosili o pomoc Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Śmigłowiec TOPR przetransportował polskiego turystę do szpitala w Zakopanem. Mimo długiej reanimacji nie udało się uratować 64-latka.

Czytaj też:
Niezwykła scena nad Morskim Okiem. TPN pokazał nagranieCzytaj też:
Nie będzie wycieczek do Morskiego Oka. Poważne utrudnienia w Tatrach

Opracował:
Źródło: RMF FM