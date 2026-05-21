Nawrocki odznaczył 17-letnią uczennicę, wybuchła burza. KPRP zabrała głos

17-letnia uczennica III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP otrzymała w marcu tego roku Srebrny Krzyż Zasługi. Taką decyzję podjęła głowa państwa – chociaż główną rolę odegrali tutaj zapewne jej doradcy, którzy analizowali wcześniej kandydaturę dziewczyny.

Kancelaria Karola Nawrockiego informowała dwa miesiące temu, że Wieczorek zasłużyła na odznaczenie, bo ma na swoim koncie „zasługi w dziedzinie wynalazczości”, a także, iż należy się jej ono ze względu na jej dotychczasową aktywność naukową i społeczną. KPRP wskazywała m.in., że jest ona współautorką „biodegradowalnego nawozu, opartego na szczepach bakterii Rhizobium”, który „nie przyczynia się do eutrofizacji wód czy egradacji gleb”, a przy tym wszystkim wspiera wzrost roślin. Przedstawiciele gabinetu Nawrockiego zaznaczali ponadto, że 17-latka „pracuje nad projektami naukowymi w zakresie medycyny, biologii i neurobiologii”.

„Dziennik Gazeta Prawda” przypomniał, że niedługo później postać młodej naukowczyni została prześwietlona przez dziennikarzy i ekspertów, którzy, słysząc o jej znakomitych osiągnięciach, postanowili sprawdzić, ile jest w tym wszystkim prawdy. Weryfikacji poddali m.in. jej sukcesy w obszarze medycyny – 17-latka miała bowiem asystować przy zabiegach chirurgicznych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

Szpital odniósł się do tych rewelacji. Rzeczniczka prasowa poinformowała, że Wieczorek „nigdy nie pełniła żadnej funkcji medycznej ani nie pomagała chirurgom”, a jej wizyta w placówce medycznej „była wyłącznie częścią grupowej wycieczki edukacyjnej dla uczniów z Gdyni” (cytat za „DGP”).

Jest oświadczenie Kancelarii Prezydenta. Karol Nawrocki zdecydował

Wręczenie uczennicy państwowego odznaczenia przez media uznane zostało za wpadkę. Mimo faktu, iż część informacji o 17-latce jest nieprawdziwa, w czwartek (21 maja) prezydencka wiceministra poinformowała, że głowa państwa nie odbierze Srebrnego Krzyża Zasługi Kornelii Wieczorek. Agnieszka Jędrzak argumentowała, że licealistka otrzymała go „za zasługi w dziedzinie wynalazczości, za aktywność naukową i społeczną”.

„Promowaliśmy nowatorstwo, jakim wyróżniał się projekt RHIZOBIOTIC – innowacyjny i ekologiczny nawóz kontrolujący stężenie etylenu w roślinach. Innowacyjność dotyczyła przede wszystkim konkretnego składu i konfiguracji biologicznych komponentów nawozu, a także ich wykorzystania w celu wspierania wzrostu roślin przy ograniczeniu wpływu na środowisko. Jest to osiągnięcie godne podziwu, biorąc pod uwagę wiek i możliwości dziewczyny, która wciąż jest uczennicą liceum. Kornelia Wieczorek jest na początku swojej drogi naukowej i przyjdzie czas na ocenę całokształtu jej pracy. Dokonania uczennicy muszą być umieszczane w odpowiednim kontekście – wieku i etapu edukacji. Uznanie wyrażenia «aktywność naukowa» za równoznaczne z «dorobkiem naukowym» czy «ukoronowaniem osiągnięć» jest manipulacją. Równolegle zaznaczam, że przy ustalaniu wysokości odznaczenia bierze się pod uwagę zasięg działalności – w przypadku Kornelii Wieczorek wykraczający poza granice Polski. Projekt RHIZOBIOTIC uzyskał akredytację na największy światowy konkurs naukowy dla młodych wynalazców Regeneron International Science nad Engineering Fair” – brzmi stanowisko KPRP.

Przedstawicielka kancelarii Nawrockiego zwróciła też uwagę na „ważny aspekt wyróżniający” dziewczynę „na tle jej rówieśników”. Chodzi m.in. o jej „udział w licznych zespołowych projektach konkursowych, za które otrzymała razem z innymi członkami wiele krajowych wyróżnień”.

Kornelia Wieczorek zachowa Srebrny Krzyż Zasługi. „Jesteśmy gotowi wspierać ją w obliczu hejtu”

Jędrzak podkreśliła, że w związku z powyższym „sprawę uznaje za zamkniętą”.

„Insynuacje, jakoby Kancelaria Prezydenta planowała odebrać Kornelii Wieczorek odznaczenie, są bezpodstawne. Zapewniam, że nad każdą kandydaturą do odznaczenia pochylamy się indywidualnie i wieloaspektowo. Tak było i tym razem. Dalsze dociekania, w mojej opinii, służą jedynie zwiększaniu własnych zasięgów przez podmioty aktywne w sieci, a nie ustaleniu stanu faktycznego, który został już przeze mnie przedstawiony. Jesteśmy gotowi – jako KPRP – dalej wspierać ją w obliczu hejtu” – zapowiedziała sekretarz stanu.

