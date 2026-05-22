Bojkot sesji w Krakowie chwilę przed referendum. Radny PiS: Zachowali się jak typowi tchórze

W czwartek 21 maja o godz. 18 miała rozpocząć się sesja Rady Miasta zwołana na wniosek radnych PiS i Krakowa Dla Mieszkańców. Podniesione miały zostać trzy punkty, w tym informacja o Planie Ogólnym i Strategii Rozwoju. Jak podała „Gazeta Krakowska”, najpierw bojkot zapowiedziała Lewica. Podkreśliła, że sprawy nie powinny być omawiane tuż przed referendum ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego. Padła deklaracja, aby tematy zostały omówione na innej sesji po niedzieli.

Podobne argumenty padały ze strony KO. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Stawowy dodatkowo złożył wniosek, aby sesja odbyła się w środę z takim samym porządkiem obrad. Zapewnił, że zakres dyskusji może zostać poszerzony. Łukasz Maślona z Krakowa dla Mieszkańców ocenił, że to „pokaz jakieś arogancji i buty”. Michał Michałowski z Prawa i Sprawiedliwości zarzucił radnym KO i Lewicy, że „zachowali się jak typowi tchórze” – poinformował portal lovekrakow.pl.

Odwołana sesja w Krakowie trzy dni przed referendum. „To, co dzisiaj robi KO, to jest skandal”

Radny PiS wspomniał też o strachu przed referendum. Nieobecny był również prezydent Krakowa. Ostatecznie nie udało się zebrać kworum, aby rozpoczęły się obrady. W związku z tym zdecydowano o organizacji „spotkania dla mieszkańców”. – To, co dzisiaj robi Koalicji Obywatelska, to jest skandal – powiedział Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Łukasz Gibała zarzucił władzy i niektórym radnym, że w sprawie dyskusji zdecydowali się zrobić unik.

– Nie powinno się tak dziać. Ktoś z większości albo wręcz sam prezydent powinien wyjść i powiedzieć, dlaczego kworum zostało zerwane – przekonywał przewodniczący Dzielnicy I Stare Miasto Jan Hoffman. O „braku szacunku” dla mieszkańców mówił z kolei Remigiusz Tytuła z Klastra Rybitwy. – Po raz kolejny jestem przez miasto traktowany w sposób bulwersujący. Planujemy kolejne inwestycje i nie możemy z nimi ruszyć – powiedział z kolei jeden z przedsiębiorców.

Referendum ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego w Krakowie. Radna o „oburzającym fakcie”

Podczas spotkania w kontekście tramwaju do dzielnicy Mistrzejowice przypomniano, że nie dociągnięto prądu do inwestycji. – Najbardziej oburzający dla mnie jest fakt, że pan prezydent wprowadził mieszkańców w błąd. Fakt, że ta budowa i termin jej zakończenia zostanie przesunięty, był z pewnością znany wcześniej – mówiła radna Agnieszka Paderewska. Rafał Zawiślak z Krakowa dla Mieszkańców zakończył, że to nie pierwsza inwestycja, która „przerosła urzędników” przez prąd.

Czytaj też:

Los prezydenta Krakowa przesądzony? Polacy o wyniku referendum. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Paradoks referendum w Krakowie. Ekspert ujawnia zaskakujący mechanizm