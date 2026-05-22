Kanał Zero TV wystartował. Stanowski odpowiada na kpiny po pierwszych wynikach oglądalności

Po tygodniach oczekiwania nowa stacja telewizyjna Kanał Zero TV w końcu ruszyła. Stacja rozpoczęła emisję w środę o godz. 8. W ramówce znalazły się znane formaty z internetowego Kanału Zero, m.in. „Poranek Zero”, „Przekaz dnia” czy „Godzina Zero”. Kanał jest dostępny m.in. w Polsat Box Go oraz u operatorów IPTV Orange i Netii.

Według pierwszych danych Nielsena stacja osiągnęła 0,03 proc. udziału w rynku w grupie wszystkich widzów i 0,05 proc. w grupie 16–59. Wyniki szybko wywołały komentarze w mediach społecznościowych.

Giertych kpi z wyników Kanału Zero. Stanowski odpowiada

Do pierwszych danych odniósł się poseł Roman Giertych, który od miesięcy publicznie spiera się z Krzysztofem Stanowskim. Na platformie X ironicznie porównał wyniki Kanału Zero TV do niszowych stacji tematycznych.

Stanowski odpowiedział, że publikowane dane są niepełne i nie pokazują rzeczywistego zasięgu stacji. Podkreślił, że pierwszego dnia Kanał Zero TV nie był jeszcze dostępny m.in. w Canal+ i części kablówek.

Stanowski: brakuje danych z Cyfrowego Polsatu

Twórca Kanału Zero zwrócił też uwagę, że w pierwszych zestawieniach miało brakować danych z Cyfrowego Polsatu, który jest głównym dystrybutorem stacji. Jak przekonywał, pełne wyniki mają być dostępne dopiero po tygodniu od startu emisji.

Stanowski podkreślił również, że w paśmie wieczornym kanał osiągnął znacznie wyższy wynik. O godz. 20:05, podczas programu prowadzonego wspólnie z Robertem Mazurkiem, udział stacji miał wynieść 1,21 proc., co według niego dało Kanałowi Zero TV 15. miejsce wśród wszystkich kanałów.

Stanowski: Telewizja Kanału Zero nie kosztowała nas praktycznie nic

Szef Kanału Zero przekonywał, że projekt telewizyjny nie wymagał dużych nakładów finansowych, ponieważ stacja wykorzystuje treści produkowane już wcześniej na potrzeby YouTube’a. Dodatkowe prace miały dotyczyć głównie montażu i usuwania lokowań produktów z wersji telewizyjnej.

Stanowski przyznał, że start miał charakter testowy i obył się bez kampanii marketingowej. Zapowiedział też dalszy, stopniowy rozwój projektu. – Będziemy sobie rośli organicznie i spokojnie w tym dłubali – podsumował.

