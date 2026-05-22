Kraków zdecyduje o przyszłości prezydenta. Te zasady musisz znać

W niedzielę 24 maja w godzinach 7 – 21 w Krakowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego oraz rady miejskiej. O północy z piątku na sobotę rozpoczyna się cisza referendalna, która potrwa do zakończenia głosowania. Podczas niej zabroniona jest agitacja wyborcza. Pod tym pojęciem kryje się publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, a także zachęcanie lub zniechęcanie do udziału, z uwagi na wagę frekwencji.

Kraków. Referendum ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego. Jakie są zasady? To musisz wiedzieć

Nie wolno m.in.: zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu. Zabroniona jest także agitacja wyborcza w lokalu wyborczym, polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, napisów, znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie agitacji wyborczej grozi grzywna.

Nie można też upubliczniać wyników sondaży wyborczych. Za złamanie tego zakazu grozi do miliona złotych kary. Wszelkie naruszenia ciszy referendalnej należy zgłaszać do policji i prokuratury. Głosować będzie można w 453 komisjach. Taki przywilej będą posiadały osoby stale zamieszkujący gminę Kraków, posiadający czynne prawo wyborcze. Podstawowym miejscem głosowania jest komisja wyborcza właściwa dla adresu zamieszkania widniejącego w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Kiedy głos będzie ważny?

Co do zasady jest to adres zameldowania na pobyt stały. Wyjątkiem jest złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowani, dawniej o wpisanie do rejestru wyborców. Wówczas adres jest podany w decyzji i obowiązuje do momentu zmiany. Wyborcy otrzymają dwie karty do głosowania. Pierwszą dotycząca „odwołania Miszalskiego z funkcji prezydenta przed końcem kadencji”. Do wyboru będą dwie opcje: „tak” lub „nie”. Głos będzie ważny, jeśli postawi się znak „X” przy odpowiedniej kratce.

Chodzi o co najmniej dwie krzyżujące się linie. Postawienie więcej niż przy jednej kratce lub niepostawienie spowoduje, że głos będzie nieważny. Analogiczna będzie sytuacja ws. Rady Miasta Krakowa. W przypadku Miszalskiego, aby referendum było ważne, należy oddać co najmniej 158 555 głosów, a wobec rady miasta zagłosować muszą minimum 179 792 osoby. Musi być też co najmniej połowa głosów ważnych za którymś z rozwiązań.

