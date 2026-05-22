Żurek wysłał list do Węgier ws. Ziobry i Romanowskiego. Ujawniono szczegóły

Waldemar Żurek napisał list do nowych władz Węgier. Pismo zostało już wysłane i wkrótce dotrze do tamtejszego ministerstwa spraw wewnętrznych. W dokumencie znalazła się prośba o potwierdzenie, czy „zgodnie z ostatnimi deklaracjami zostały wszczęte procedury” mające na celu cofnięcie ochrony międzynarodowej, którą Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu przyznał poprzedni szef MSW za kadencji Viktora Orbana.

Polski minister sprawiedliwości chciałby się również dowiedzieć, kiedy mogą zapaść decyzja ws. azylu. Wszystko po to, aby prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości mogli zwrócić się do Interpolu o przyznanie Ziobrze i Romanowskiemu „czerwonej noty”. Na razie ochrona międzynarodowa jest głównym problemem w umieszczeniu polskich polityków na liście szczególnie poszukiwanych osób. W przypadku Romanowskiego wniosek został już raz odrzucony.

Żurek we wtorek 19 maja podkreślił na briefingu prasowym, że „zwrócił się do ambasadora USA” z prośbą o potwierdzenie, w jaki sposób wiceprezes PiS „wjechał do USA, jaki ma status oraz kto i w jaki sposób mu udzielił zgody na pobyt”. – Chcielibyśmy poznać, jakie są fakty, ale z drugiej strony chcielibyśmy też poznać, gdzie zatrzymał się Zbigniew Ziobro i kto mu pomagał – tłumaczył minister sprawiedliwości.

Były minister sprawiedliwości uciekł do USA. Co zrobi Polska?

– Mamy gotowy wniosek ekstradycyjny, czekamy tak naprawdę na rozstrzygnięcie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania. Umowa z Amerykanami nie zmusza nas do tego, żebyśmy mieli prawomocne rozstrzygnięcia, ale praktyka sądów federalnych jest różna – mówił Żurek. Minister sprawiedliwości podkreślił, że Polska nie mogła powiadomić całego świata, że Ziobro jest poszukiwany w Polsce. – Działamy zgodnie z prawem. Nie chodzi o to, aby robić mu czarny PR – zakończył Żurek.

