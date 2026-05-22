Nawrocki napisał SMS do Trumpa. Potem nastąpił zwrot w sprawie Polski

Od kilkunastu dni media alarmują o zmianach w rozmieszczeniu wojsk USA w Europie. Decyzja podjęta przez szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha dotycząca zatrzymania planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski wywołała spore zamieszanie. J.D. Vance poinformował, że wysłanie wojsk amerykańskich do Polski zostało opóźnione.

Burza po decyzji ws. wojsk USA w Polsce

Tymczasem dwa dni później Donald Trump ogłosił, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce zostanie wzmocniona. „W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy” – napisał prezydent USA na platformie Truth Social.

Do sprawy odniósł się Donald Tusk. „Decyzja Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania” – podkreślił szef polskiego rządu we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Z ustaleń „Newsweeka” wynika, że pierwsze informacje dotyczące rotacji wojsk USA były dla polskich władz ogromnym ciosem – zarówno dla prezydenta, jak i dla rządu. – Nie było wiedzy w Pałacu Prezydenckim, że USA zawracają żołnierzy i chcą w ten sposób zmniejszyć liczebność marines w Europie. Wstrzymanie przyjazdu Amerykanów było zaskoczeniem – przyznało źródło tygodnika z Pałacu Prezydenckiego.

Otoczenie Donalda Tuska domagało się od Karola Nawrockiego interwencji o prezydenta USA, z którym, jak wielokrotnie podkreślał, łączą go dobre relacje. Prezydent nie zdołał umówić dłuższej rozmowy, szczególnie, że Donald Trump był w ostatnich dniach mocno zajęty wizytą w Chinach.

Nawrocki wysłał wiadomość do Trumpa. Kulisy decyzji USA ws. Polski

Ostatecznie Karol Nawrocki postanowił działać w inny sposób. Prezydent miał wysłać sms-a do Donalda Trumpa, w którym powołał się na rozmowę z 2005 roku. Dotyczyła ona stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. – Karol Nawrocki napisał do Donalda Trumpa. Ale późno. Wtedy, gdy był już syf – przyznał rozmówca Newsweeka z Pałacu Prezydenckiego.

Ostatecznie jednak okazało się, że kontakt smsowy był skuteczny. „Stoję na straży sojuszu polsko-amerykańskiego: ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo. Dziękuję Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie” – podkreślił Karol Nawrocki.

Jak wynika z nieoficjalnych doniesień, otoczenie głowy państwa ma zabiegać o kolejną wizytę w Białym Domu. Miałoby do niej dość już w ciągu kilku miesięcy.

