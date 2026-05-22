Kolejny wiceminister Ziobry z zarzutami. Tym razem w sprawie Służby Więziennej

Poseł Michał Woś został wezwany do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, o czym dowiedziała się rozgłośnia RMF FM. Były wiceminister sprawiedliwości w przyszły czwartek ma zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego, pozna też konkretne zarzuty. W Poznaniu pracuje specjalny zespół śledczy, który na obszarze całego kraju bada nieprawidłowości w polskim więziennictwie.

Michał Woś usłyszy zarzuty. Nadzorował Służbę Więzienną

Śledztwo prokuratury dotyczy m.in. niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy oraz urzędników, przekraczania przez nich uprawnień oraz niegospodarności. Wosiem prokuratorzy interesują się szczególnie, ponieważ w resorcie Zbigniewa Ziobry to on odpowiadał za Służbę Więzienną.

Wniosek o uchylenie immunitetu Michała Wosia wpłynął do Sejmu w lutym tego roku. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak informowała wówczas, że toczy się śledztwo dotyczące zasadności, legalności i gospodarności działań w związku z zarządzaniem Służbą Więzienną za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Afera w Służbie Więziennej. Na czym polegały nieprawidłowości?

Postępowanie wszczęto po „zawiadomieniach Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie utworzenia Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, przyjęć do służby oraz wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność SW”.

Zawiadomienia te dotyczyły podejrzeń o przekroczenie uprawnień i niedopełnienia obowiązków zarówno przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, jak i przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości, który sprawował nadzór nad instytucją.

Prokurator Adamiak wyjaśniała, że „nieprawidłowości miały polegać w szczególności na zatrudnianiu w Służbie Więziennej osób bez przeprowadzenia wymaganego naboru oraz bez posiadania odpowiednich kwalifikacji, a także na podejmowaniu decyzji o przedterminowym nadawaniu kolejnych stopni oficerskich z naruszeniem przepisów ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej".

