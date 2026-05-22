Ukraińcy świętowali w Krakowie. Doszło do prowokacji

W czwartek 21 maja ukraińska diaspora świętowała Dzień Wyszywanki. To symboliczny element kultury i tożsamości, istotny dla naszych wschodnich sąsiadów zwłaszcza w obliczu wojny z Rosją i konieczności życia na emigracji.

Dzień Wyszywanki. Na czym polega święto Ukraińców?

Wspomniane święto przypada co roku na trzeci czwartek maja. Jest stosunkowo młode, bo zapoczątkowano je w 2006 roku. Studenci z Uniwersytetu w Czerniowcach wymyślili wtedy, by wszyscy przyszli na zajęcia w tradycyjnych ukraińskich strojach. Od tamtego czasu skupia się wokół tradycyjnej haftowanej koszuli, stanowiącej symbol historii Ukrainy i narodowej tożsamości jej mieszkańców.

Zwłaszcza w ostatnich latach wyszywanka nabrała nowego znaczenia, stała się symbolem oporu wobec Moskwy, jedności i przywiązania do narodowych wartości. Wśród emigrantów stanowi oznakę solidarności z rodakami, walczącymi w kraju z najeźdźcami.

Prorosyjska prowokacja w Krakowie. Reaguje posłanka KO

Niestety, w Krakowie to święto zostało zakłócone przez kontrmanifestację z flagą Rosji. Grupa za pomocą głośników zagłuszała też ukraińskie pieśni. Sytuację skomentowała posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Kot.

„Skandaliczna sytuacja na Święcie Wyszywanki w Krakowie. Radosne, pełne dzieci wydarzenie kulturowe celowo zakłócone przez prorosyjskich prowokatorów. Zagłuszali tradycyjne śpiewy dudnieniem z głośników, powiewając flagą agresora pod cynicznym hasłem »pokoju«” – pisała na X posłanka.

„Nie ma zgody na szykanowanie na tle narodowościowym. Nie ma zgody na taką propagandę w przestrzeni publicznej” – podkreślała.

