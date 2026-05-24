Służby wyważyły drzwi w domu rodzinnym prezydenta. Tusk reaguje

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował o interwencji w domu Karola Nawrockiego. Jak przekazał, w sobotę 23 maja wieczorem, pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Podkreślał, że zgłoszenie okazało się fałszywe i był to kolejny z wielu takich przypadków.

Interwencja służb w domu Nawrockich. Wyważono drzwi

„Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania” – pisał Leśkiewicz na X.

„Od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować” – podkreślał rzecznik prezydenta.

„Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego. Dlatego potrzeba zdecydowanej reakcji. Wszystkie te przypadki muszą zostać wyjaśnione” – pisał dalej Rafał Leśkiewicz.

„W ostatni poniedziałek interwencję w tej sprawie podjął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Bartosz Grodecki. Jeszcze dziś w trybie pilnym w imieniu Prezydenta RP Szef Gabinetu Prezydenta Minister Paweł Szefernaker spotka się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcinem Kierwińskim” – dodawał.

Służby w domu prezydenta. Tusk i Kierwiński reagują

Na sytuację jeszcze w sobotę zareagowali szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz kilka minut później premier Donald Tusk. „W związku z fałszywym alarmem dotyczącym pożaru w domu należącym do rodziny Pana Prezydenta RP, w trybie pilnym na 22:15 zwołałem spotkanie służb podległych MSWiA. Dziś jeszcze spotkam się w tej sprawie z Szefem Gabinetu Prezydenta” – informował Kierwiński.

Tusk podkreślał swoją solidarność z Nawrockim. „Kolejna telefoniczna prowokacja! Tym razem straż pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym Prezydenta Nawrockiego. Jestem w stałym kontakcie z ministrami i służbami, przekazałem także wyrazy solidarności Prezydentowi” – pisał na X.

„Na jutro rano zwołałem odprawę Rządu. Działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. W nas wszystkich. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje” – zapewniał.

