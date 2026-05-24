Szczegóły interwencji w domu prezydenta Nawrockiego. „Nagłe zatrzymanie krążenia”

W sobotę 23 maja straż pożarna interweniowała w domu rodzinnym Karola Nawrockiego. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, na podstawie fałszywego zgłoszenia wyważono drzwi do mieszkania w Gdańsku. Służby postanowiły wyjaśnić okoliczności swoich działań.

„23 maja 2026 roku o godz. 19.33 wpłynęło zgłoszenie SMS wskazujące na możliwość wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz. Następnie wpłynęło kolejne zgłoszenie dotyczące nagłego zatrzymania krążenia” – informowała Państwowa Straż Pożarna w oświadczeniu.

„Z uwagi na powagę przekazanych informacji oraz fakt, że próby skontaktowania się z osobami zgłaszającymi nie przynosiły rezultatu, na miejsce niezwłocznie zadysponowano siły i środki Państwowej Straży Pożarnej” – podkreślano.

„Po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o siłowym wejściu do lokalu. W wyniku sprawdzenia mieszkania nie stwierdzono zagrożenia pożarowego ani obecności osób poszkodowanych. Lokal był pusty” – informowali dalej strażacy.

„Każde zgłoszenie dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia traktowane jest przez służby ratownicze z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji. Jednocześnie przypominamy, że nieuzasadnione alarmy angażują siły i środki, które w tym czasie mogą być potrzebne osobom rzeczywiście znajdującym się w niebezpieczeństwie” – tłumaczono.

Fałszywe zgłoszenie dotyczyło domu prezydenta. Tusk reaguje

Na sytuację jeszcze w sobotę zareagowali szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz kilka premier Donald Tusk. „W związku z fałszywym alarmem dotyczącym pożaru w domu należącym do rodziny Pana Prezydenta RP, w trybie pilnym na 22:15 zwołałem spotkanie służb podległych MSWiA. Dziś jeszcze spotkam się w tej sprawie z Szefem Gabinetu Prezydenta” – ogłaszał Kierwiński.

Tusk deklarował swoją solidarność z Nawrockim. „Kolejna telefoniczna prowokacja! Tym razem straż pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym Prezydenta Nawrockiego. Jestem w stałym kontakcie z ministrami i służbami, przekazałem także wyrazy solidarności Prezydentowi” – pisał na X.

„Na jutro rano zwołałem odprawę Rządu. Działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. W nas wszystkich. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje” – dodawał premier.

Czytaj też:

Pilna akcja służb u Sławomira Cenckiewicza. „Ktoś postawił całe osiedle na nogi”Czytaj też:

Kebab i pizza na adres Kaczyńskiego. Wszystko wydarzyło się na wizji