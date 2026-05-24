Kaczyński wpadł w szał przez pomysł Mentzena. „Latał po pokoju i krzyczał”

Nie jest tajemnicą, że Sławomir Mentzen od dawna budzi silne emocje w PiS. Nazwisko jednego z liderów Konfederacji regularnie wywołuje irytację. Jeden z polityków tego obozu twierdzi, że Jarosław Kaczyński ma alergię na Mentzena, taką najszczerszą. Według rozmówców Newsweeka znających kulisy relacji na prawicy, prezes PiS wielokrotnie krytykował polityka zarówno publicznie, jak i podczas wewnętrznych narad.

Szczególne emocje miała wzbudzić propozycja reformy ochrony zdrowia oparta na bonie zdrowotnym. Jak relacjonuje osoba związana z PiS, podczas jednej z rozmów w wąskim gronie Jarosław Kaczyński miał gwałtownie zareagować na ten pomysł. – Kaczyński wpadł w taki szał, że latał po pokoju i krzyczał, że Mentzen chce pozabijać miliony ludzi – opowiada rozmówca.

Jednocześnie w PiS coraz częściej mówi się o możliwości współpracy z częścią Konfederacji. Nie chodzi jednak o środowisko skupione wokół Sławomira Mentzena, lecz o skrzydło narodowe reprezentowane przez Krzysztofa Bosaka. W partii Kaczyńskiego można usłyszeć, że narodowcy są postrzegani jako bardziej przewidywalni partnerzy polityczni.

To właśnie kwestia przyszłych koalicji ma być dziś największym źródłem napięć wewnątrz samej Konfederacji. Jak twierdzi jeden z rozmówców Newsweeka związanych z prawicą, największy klin między nimi to teraz perspektywa przyszłej władzy. – Obaj się szykują do tego, by rządzić w koalicji. Bosak ciąży ku PiS a Mentzen ku Koalicji Obywatelskiej – dodał.

Po kampanii prezydenckiej w 2025 roku Mentzen na kilka miesięcy ograniczył aktywność polityczną, co zaskoczyło nawet część jego współpracowników. Dziś wraca jednak do intensywnej działalności. Organizuje serię spotkań w całej Polsce i rozwija inicjatywę „Projekt 27”, która ma stać się fundamentem programu wyborczego na kolejne wybory parlamentarne.

Nową energię polityk buduje również poprzez kontrowersyjne wypowiedzi. Głośnym echem odbiły się jego słowa pod adresem szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesława Kukuły. Podczas jednego ze spotkań Mentzen stwierdził, że „ten człowiek jest nienormalny, w sensie: on nie ma kompetencji, żeby być kapralem”, a później nazwał generała „idiotą”.

Dystans wobec słów partyjnego kolegi zachował Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu uznał je za „nie tylko obraźliwe”, ale także „niezgodne z prawdą”.

To kolejny sygnał pokazujący, że choć Konfederacja formalnie pozostaje jednym ugrupowaniem, między jej liderami narastają różnice. – Mentzen jest jak strzelający karabin, a Bosak deliberuje nad każdą sprawą i ostrożnie dobiera słowa – podkreśla jeden z działaczy.