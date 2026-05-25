Prezydent Krakowa przerwał milczenie po referendum. „Przyjmuję decyzję z szacunkiem”

„Mieszkańcy Krakowa podjęli dziś decyzję. Przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim Krakowiankom i Krakowianom za udział w referendum – zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją” – napisał w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski.

Referendum Kraków. Aleksander Miszalski zabrał głos

Prezydent Krakowa zapewnił, że pełnienie tej funkcji było dla niego „ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością”. „Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem. Wiem też, że część decyzji i emocji wokół nich sprawiła, że wielu mieszkańców straciło do mnie zaufanie. Ale nigdy nie przestałem myśleć o Krakowie z troską i odpowiedzialnością. Przed naszym miastem są wielkie wyzwania: plan ogólny, transport, mieszkania, rozwój komunikacji i jakość życia” – kontynuował Miszalski.

„Dlatego dziś chcę zaapelować o jedno – żeby po tym referendum Kraków potrafił znowu być wspólnotą. Bo niezależnie od politycznych sporów wszyscy gramy do jednej bramki. Dziękuję za ten wspólny czas. I dziękuję za możliwość pracy dla Krakowa” – podsumował włodarz miasta. Komisarza Krakowa powoła teraz Donald Tusk, a przedterminowe wybory muszą się odbyć do 90 dni od daty referendum.

Wyniki late poll. Los prezydenta wydaje się przesądzony. Co z Radą Miasta?

Wyniki badania late poll OGB i Stan360 dla Polsat News po referendum wskazują, że frekwencja wyniosła 31,8 proc. Za odwołaniem Miszalskiego było 97,8 proc., a Rady Miasta 96,0 proc. uczestników. Z kolei serwis Love Kraków informuje, że po podliczeniu wszystkich komisji frekwencja referendalna wyniosła 29,71 proc. W tym wypadku odwołany zostałby jedynie prezydent Krakowa. W przypadku radnych zabrakłoby kilka tys. głosów.

