Nawrocki pokrzyżował plany Kaczyńskiego. Pilny komunikat z Pałacu Prezydenckiego

Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego I prezesa Sądu Najwyższego.

Zbigniew Kapiński był w 2000 roku jednym z sędziów orzekających w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy. To właśnie ten wyrok po latach wrócił do politycznej debaty. Sławomir Cenckiewicz opublikował obszerną analizę dotyczącą tamtego postępowania i publicznie apelował do Karola Nawrockiego, aby nie powierzał Kapińskiemu funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

„Nie wyobrażam sobie, aby sędzia, który brał w tym udział, został I prezesem Sądu Najwyższego” – stwierdził prezes PiS.

