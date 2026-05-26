Kraków po referendum. Wiadomo, kto ma zostać komisarzem miasta

Po referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego, pojawiło się nazwisko osoby, która ma przejąć zarządzanie miastem do czasu przedterminowych wyborów. Według ustaleń mediów funkcję komisarza ma objąć obecny wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik.

Kracik potwierdza doniesienia o objęciu funkcji komisarza

Jak przekazano, polityczna decyzja w tej sprawie miała już zapaść, a w środę mają zostać dopięte formalności. Także sam zainteresowany zdążył już potwierdzić, że obejmie to stanowisko.

O powołaniu komisarza mówił też wojewoda małopolski Jan Klęczar. W rozmowie z Radiem Kraków podkreślił, że przygotowuje dokumenty potrzebne do złożenia wniosku do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem MSWiA.

– Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że dziś będę miał komplet dokumentów – powiedział wojewoda.

Jednocześnie zaznaczył, że ostateczna decyzja będzie należeć do premiera.

Kim jest Stanisław Kracik?

Stanisław Kracik od lat jest związany z małopolskim samorządem i polityką. Był posłem na Sejm przez dwie kadencje, wojewodą małopolskim oraz wieloletnim burmistrzem Niepołomic. Kierował także Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Obecnie pełni funkcję wiceprezydenta Krakowa. Jeśli premier zaakceptuje wniosek wojewody, to właśnie Kracik będzie zarządzał miastem do czasu wyboru nowego prezydenta.

Referendum w Krakowie zakończyło kadencję Miszalskiego

W niedzielnym referendum za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego zagłosowało 171 581 mieszkańców Krakowa. Przeciw było 3 631 osób. Frekwencja wyniosła 29,99 proc., co oznacza przekroczenie wymaganego progu i ważność referendum.

Sam Miszalski opublikował oświadczenie, w którym przyznał, że część decyzji podejmowanych podczas jego kadencji sprawiła, iż mieszkańcy stracili do niego zaufanie.

Nieważne okazało się natomiast referendum dotyczące odwołania Rady Miasta Krakowa. W tym przypadku frekwencja była zbyt niska, by wynik był wiążący.

