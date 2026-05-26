Łatwogang zwrócił się do Nawrockiego i Tuska. „Odbyłem pewne rozmowy”

Łatwogang zebrał kilkanaście milionów na leczenie dwóch chłopców na rzadkie choroby genetyczne. Jego rowerowe zmagania internauci mogli śledzić na bieżąco – jego podróż była transmitowana w czasie rzeczywistym.

We wtorek (26 maja) Hancke opublikował nowy film. Przyznał, że zgłaszają się do niego rodzice kolejnych dzieci, którzy proszą go o pomoc. Sęk w tym, że jest ich bardzo wiele – Łatwogang, co nie dziwi, nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie apele.

Skłoniło go to do refleksji. Swoimi przemyśleniami youtuber postanowił podzielić się z użytkownikami sieci.

Łatwogang: Prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki

– Niezależnie od wszystkiego nie uda nam się zebrać tych pieniędzy dla wszystkich dzieci. Odezwało się do nas mnóstwo dzieciaków, które również chorują na DMD [dystrofia mięśniowa Duchenne’a – red.] i potrzeba nam na ich leczenie kosmicznych ilości pieniędzy, których nie ma szans, żebyśmy jako społeczeństwo zebrali w tym momencie. Niezależnie jak bardzo byśmy chcieli, nie damy rady – zaznaczył.

Rozwiązanie? Łatwogang (który zapewnił, że jest osobą apolityczną) przyznał, że „odbył pewne rozmowy”, dzięki którym zrozumiał, iż pomóc mogliby politycy – Karol Nawrocki i Koalicja 13 Października. – Prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki. Może jest możliwość, aby prezydent z rządem połączyli siły. Wiem, że na co dzień jesteśmy w jakichś podziałach, takie jest życie, rozumiem, ale jestem pewien, że cały rząd i prezydent, wszyscy jesteśmy zgodni, że chcielibyśmy, aby te dzieciaki mogły przeżyć życie i być zdrowe – powiedział.

Influencer przypomniał, że lek na DMD nie jest refundowany. Być może jednak głowa państwa i premier Donald Tusk mogliby zadziałać w taki sposób, by doszło do „obniżenia niektórych kosztów” – ma nadzieję Hancke.

Czytaj też:

PiS zakończył kontrolę ws. CPK. Wskazał winnych aferyCzytaj też:

Zwrot w sprawie Romanowskiego. „Łowcy cieni” wkroczyli do akcji