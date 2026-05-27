Polka zatrzymana i przetrzymywana w Libii. MSZ reaguje

„Alert: od wczoraj nie mamy łączności z 10 uczestnikami Konwoju Lądowego. Laura Kwoczała brała udział w cywilnym Globalnym Konwoju Lądowym Sumud, wiozącym pomoc do Gazy, gdy wraz z dziewięcioma osobami została zatrzymana przez siły Libii Wschodniej, w punkcie kontrolnym strefy 5+5” – napisał w poniedziałek 25 maja mediach społecznościowych Global Sumud Polska.

Polka została zatrzymana przez służby związane z Libijskimi Arabskimi Siłami Zbrojnymi i jest przetrzymywana przez tamtejsze władze. We wtorek Global Sumud Polska podkreśliło, że nie ma nowych informacji ws. Kwoczały. Radio Wrocław podało, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych sprawdza doniesienia ws. 24-latki. Rzecznik MSZ przekazał, że polska służba konsularna jest w kontakcie ze służbami libijskimi.

Laura Kwoczała zatrzymana w Libii. Uczestniczyła w Globalnym Konwoju Lądowym Sumud

Zgodnie z oświadczeniem „służb dyplomatycznych nieuznawanego na arenie międzynarodowej rządu wszystkie osoby związane z Globalnym Konwojem Lądowym Sumud otrzymują niezbędną opiekę oraz wsparcie”. Miały one „wkroczyć na terytorium Libii bez dopełnienia procedur prawnych i uzyskania wymaganych zezwoleń niezbędnych do wjazdu i przemieszczania się przez oficjalnie zatwierdzone libijskie przejścia graniczne i trasy”.

„Właściwe organy zajęły się sprawą w ramach odpowiedzialności prawnej i humanitarnej, zgodnie z wymogami suwerenności narodowej oraz obowiązującymi w państwie libijskim przepisami i regulacjami, przy jednoczesnym pełnym zaangażowaniu w przestrzeganie zasad praw człowieka i odpowiednich standardów humanitarnych” – czytamy. Matka 24-latki w rozmowie z WP zaznaczyła, że „od niedzieli szaleje z niepokoju”. Sprawę utrudnia tamtejsze święto na koniec ramadamu.

Czytaj też:

MSZ reaguje na działania Izraela wobec Polaków. Oczekuje „pilnego wyjaśnienia”Czytaj też:

Potworna afera w Izraelu. Sikorski oburzony, nerwowy ruch Netanjahu