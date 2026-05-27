Zaiskrzyło po pytaniu TV Republika. „Znowu pan kłamie. To jest coś niesamowitego”

Szef MSWiA w środę 27 maja mówił w Sejmie dziennikarzom o szczegółach zatrzymania osób ws. fałszywych alarmów w Polsce. Marcin Kierwiński zaznaczył, że chodzi o sprawę TV Republika, Sławomira Cenckiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Minister spraw wewnętrznych i administracji tłumaczył również, że podejrzewani są „źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania rodziny pana prezydenta Karola Nawrockiego”.

W pewnym momencie pracownik Telewizji Republika zapytał Kierwińskiego „dlaczego dopiero Pałac Prezydencki musiał zareagować, żeby doszło do spotkania ze służbami”. Szef MSWiA zarzucił reporterowi, że mówi nieprawdę, a ten powołał się na słowa szefa gabinetu głowy państwa Pawła Szefernakera. – Znowu pan kłamie. Nawet dziś, zamiast podziękować służbom za sprawne działanie, pan kłamie. To jest coś niesamowitego. Po co to robicie? – skomentował Kierwiński.

TV Republika starła się z Marcinem Kierwińskim. Poszło do fałszywe alarmy wobec stacji

Pracownik TV Republika dopytywał, czy to na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji było spotkanie ze służbami w sobotę. – Pałac Prezydencki jeszcze nie wydaje żadnych poleceń polskiemu rządowi. Powinien pan znać Konstytucję i przestać kłamać. Spotkanie ze służbami odbywałem ja. A nie pan minister Szefernaker. A teraz jeszcze jedna kwestia, bo może panu to umknęło, a może po prostu lubicie kłamać – stwierdził Kierwiński.

– Pierwsze zatrzymanie w tej sprawie, to był czwartek. Czwartek, to powinno coś panu mówić. Przestańcie kłamać, bo obrażacie funkcjonariuszy, którzy dzień i noc pracują, aby ustalić sprawców fałszywych alarmów wobec was. Miejcie trochę przyzwoitości i dajcie służbom pracować. Dość tych kłamstw, dość tych fejków – podsumował szef MSWiA. Reporter Telewizji Republika zapytał się jeszcze o „brak koordynacji”, ale Kierwiński odszedł od grupki dziennikarzy.

