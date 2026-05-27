Posłowie żądają dymisji ministra. Będzie wniosek o wotum nieufności

Politycy z partii, której prezesem jest Jarosław Kaczyński, chcą odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji – Marcina Kierwińskiego – dowiedziała się rozgłośnia RMF FM. Szef jednego z najważniejszych resortów w rządzie Donalda Tuska w opinii parlamentarzystów nie poradził sobie dobrze z ostatnią aferą.

Chodzi o fałszywe alarmy – funkcjonariusze policji w ostatnim czasie otrzymywali szereg zawiadomień, które skutkowały interwencjami w domach prawicowych dziennikarzy czy polityków. W środę (27 maja) szef MSWiA przekazał, że organy ścigania zatrzymały w tej sprawie trzy osoby. Dziennik „Rzeczpospolita” podał, że są to młodzi Polacy (jeden z nich ma 20 lat). Kierwiński na antenie TVN24 zapowiedział, że to nie koniec – przedstawiciele służb cały czas prowadzą śledztwo i będą ścigać kolejnych podejrzanych.

Ale to nie jedyny zarzut wobec ministra Tuska, jaki ma Prawo i Sprawiedliwość.

PiS zarzuca szefowi MSWiA działania „naruszające Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej”

Radio skontaktowało się z Krzysztofem Szczuckim. Oprócz fałszywych alarmów, opozycja zarzuca Kierwińskiemu, że jego działania są niezgodne z najwyższym aktem prawnym. – Sposób, w jaki transkrypcja małżeństw zawieranych za granicą została przyjęta, całkowicie narusza konstytucję. Nie można rozporządzeniem zmienić konstytucji – wskazał parlamentarzysta.

Kiedy PiS zamierza złożyć dokumenty ws. odwołania szefa MSWiA w Parlamencie? – Myślę, że stanie się to na tym posiedzeniu, albo w przyszłym tygodniu. To jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może kilku dni, żeby doszlifować ten wniosek – zaznaczył poseł (cytat za RMF24).

