Tusk i Starmer podpisali traktat. Nowy etap w historii Polski i Wielkiej Brytanii

Donald Tusk poleciał do Wielkiej Brytanii. W środę, w Northolt (zachodni Londyn), razem z Keirem Starmerem podpisał Traktat o Partnerstwie w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności.

Oto szczegóły.

Polska i Wielka Brytania zacieśniły relacje

27 maja premierzy rozmawiali o współpracy Polski i Wielkiej Brytanii, kwestiach związanych z bezpieczeństwem, obronnością oraz sytuacją międzynarodową.

„Lista projektów wdrażających traktat obejmie m.in. współpracę w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, dezinformacji i nielegalnej migracji. Uwzględnia także rozwój obronności, współpracy przemysłów zbrojeniowych, cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa infrastruktury morskiej, energii i zdrowia” – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Gabinet Tuska zaznaczył, że traktat, który zbliżył do siebie Londyn i Warszawę, „realizuje strategię zacieśniania na najwyższym poziomie współpracy z państwami, które będą wzmacniać nasze bezpieczeństwo”. KPRM przypomniała, że na początku maja ubiegłego roku podobne porozumienie podpisane zostało z Paryżem. Chodzi o Traktat o Wzmocnionej Współpracy i Przyjaźni z Francją.

W opinii Starmera Traktat o Partnerstwie w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności to „największy od pokolenia krok naprzód” w relacjach Polski i Wielkiej Brytanii. Zdaniem Tuska natomiast dokument stanowi fundament bezpieczeństwa w ramach NATO (Sojuszu Północnoatlantyckiego). Poza tym zwiększa on siłę odstraszania wobec Rosji i pogłębia relacje Zjednoczonego Królestwa z państwami Unii Europejskiej.

Od nowych pocisków, przez drony, po manewry wojskowe. A to nie wszystko

Polska Agencja Prasowa zwróciła uwagę, że traktat podpisany przez szefów rządów ma m.in. prowadzić do zwiększenia potencjału militarnego Londynu i Warszawy (co jest nie bez znaczenia m.in. w kontekście zagrożenia, jakie płynie ze strony Moskwy). Państwa mają opracować we współpracy pociski obrony powietrznej średniego zasięgu (nowej generacji), a także drony bojowe czy zaawansowaną amunicję.

Poza tym miejsce miały będą też manewry wojskowe. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa będą wymieniać się doświadczeniami i wspólnie przeciwdziałać cyberatakom czy aktom dezinformacji.

A to nie wszystko – kraje będą również działać wspólnie w celu zwalczania nielegalnej migracji czy w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.

