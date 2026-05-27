Miała orzekać w sprawie Ziobry. Prawda o majątku sędzi wyszła na jaw

To ustalenia radia RMF FM. Rozgłośnia podała, że przedstawiciel Prokuratury Krajowej, która prowadzi śledztwo ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, skierował w środę wniosek o wyłączenie sędzi Joanny Grabowskiej z orzekania ws. ENA dla Ziobry.

Powód? „Uzasadniona wątpliwość co do bezstronności sędzi” – poinformowała redakcja.

ENA dla Zbigniewa Ziobry. PK chce wyłączenia sędzi, śledczy zajrzeli do jej oświadczenia majątkowego

Z oświadczenia majątkowego s. Grabowskiej wynika, że wykupiła ona 102 akcje spółki Telewizja Republika – właściciela prawicowej stacji, której redaktorem naczelnym jest Tomasz Sakiewicz. Prokuratura – powołując się na zgromadzony ws. materiał dowodowy – poinformowała, że podejrzany w śledztwie „został zatrudniony w powyższej spółce jako korespondent”.

Były prokurator generalny przebywa obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Polska chce, by były szef MS został ściągnięty do kraju. Sęk w tym, że Ziobro może czuć się bezpiecznie w USA – śledczy nie dysponują odpowiednimi narzędziami, by zrealizować swój cel.

Od lutego tego roku były minister ścigany jest listem gończym – ale tylko na terytorium Rzeczypospolitej. Kilka dni później prokuratura skierowała wniosek o wydanie ENA, ale sprawa utknęła na razie w sądzie. Wymiar sprawiedliwości będzie orzekał ws. dopiero we wrześniu.

Tak były minister sprawiedliwości trafił z Węgier do USA

Wcześniej wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości przebywał na terenie Węgier, skąd – przez port lotniczy we Włoszech wybrał się za ocean – informowało Radio ZET.

Przypomnijmy – PK chce przedstawić Ziobrze 26 zarzutów. Jest on podejrzany m.in. o nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy pochodzących z FS.

