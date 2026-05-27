Cios dla nauczycieli. Kwoty emerytur niższe niż oczekiwano

Wielu nauczycieli dopiero przed zakończeniem pracy zawodowej odkrywa, jak duża może być różnica między ostatnią pensją a emeryturą. Najnowsze wyliczenia ZUS pokazują, że dodatkowe lata pracy mogą znacząco zwiększyć świadczenie.

Emerytura nauczyciela po 30 latach pracy. Kwoty są niższe niż oczekiwano

Jak wynika z danych przytaczanych przez „Dziennik Gazetę Prawną”, nauczyciel po 30 latach pracy może liczyć na emeryturę w wysokości około 2500–2800 zł brutto. To poziom emerytur, który dla wielu osób okazuje się znacznie niższy od wcześniejszych zarobków.

Średnia nauczycielska emerytura w Polsce wynosi obecnie około 3548 zł brutto, ale ostateczna kwota zależy od wielu czynników. ZUS bierze pod uwagę m.in. długość stażu pracy, wysokość składek oraz moment przejścia na emeryturę.

ZUS wyliczył emerytury po 35 i 40 latach pracy

Różnice zaczynają być bardzo widoczne przy dłuższym stażu. Według wyliczeń po 35–36 latach pracy emerytura może wynosić około 4200 zł brutto, natomiast po 40 latach pracy świadczenie sięga nawet 3500–4500 zł netto.

To oznacza, że różnica między przejściem na emeryturę po 30 i 40 latach pracy może przekraczać 2 tys. zł miesięcznie. Właśnie dlatego coraz więcej nauczycieli odkłada decyzję o zakończeniu pracy zawodowej.

Dłuższa praca oznacza wyższą emeryturę

Eksperci przypominają, że każdy dodatkowy rok pracy zwiększa kapitał emerytalny i skraca przewidywany okres pobierania świadczenia. W praktyce przekłada się to na wyższe wypłaty emerytur z ZUS.

Nauczyciele mogą też korzystać z wcześniejszych form zakończenia aktywności zawodowej. Obowiązuje m.in. nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, które obecnie przekracza 4500 zł brutto miesięcznie. Od września 2024 roku działa również nowa wcześniejsza emerytura dla osób, które rozpoczęły pracę przed 1999 rokiem.

