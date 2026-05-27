Łatwogang zwrócił się do Nawrockiego. Tak odpowiedział mu Pałac

Influencer Łatwogang zbierał niedawno pieniądze, potrzebne na leczenie dwóch chłopców z DMD – w tym celu przejechał na rowerze trasę z Zakopanego do Gdańska. Internauci, którzy śledzili na żywo transmisję z jego zmagań, wpłacili na pomoc kilkanaście milionów.

Wczoraj Hancke opublikował film na Instagramie, w trakcie którego zwraca się do Karola Nawrockiego i rządu Koalicji 13 Października (czyli de facto do premiera Donalda Tuska). W środę (27 maja) gabinet prezydenta zareagował na materiał wideo.

Karol Nawrocki „wyszedł z inicjatywą”

– Niezależnie od wszystkiego nie uda nam się zebrać tych pieniędzy dla wszystkich dzieci. Odezwało się do nas mnóstwo dzieciaków, które również chorują na DMD [dystrofia mięśniowa Duchenne’a – red.] i potrzeba nam na ich leczenie kosmicznych ilości pieniędzy, których nie ma szans, żebyśmy jako społeczeństwo zebrali w tym momencie. Niezależnie jak bardzo byśmy chcieli, nie damy rady – zaznaczył Łatwogang.

Wskazał jednak rozwiązanie – jego zdaniem prezydent i Prezes Rady Ministrów mogliby doprowadzić do „obniżenia niektórych kosztów” leczenia DMD. Lek na tę chorobę genetyczną nie jest bowiem w Polsce refundowany.

Dziennik „Fakt” skontaktował się z rzecznikiem prasowym Nawrockiego. Rafał Leśkiewicz poinformował, że głowa państwa „wyszła z inicjatywą systemowego rozwiązania problemów, związanych z finansowaniem leczenia chorób rzadkich, do których należy między innymi dystrofia mięśniowa”.

Rzecznik prezydenta: Czas na ruch rządu

Polityk przypomniał, że prezydent na początku grudnia ubiegłego roku „podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym, w której znalazły się rozwiązania, (...) umożliwiające finansowanie leczenia chorób rzadkich u dzieci i młodzieży”.

Rzecznik wskazał, że istnieją już „gotowe rozwiązania”, wdrożone dzięki decyzji Nawrockiego. – Czas na działanie rządu i znalezienie środków na leczenie – podkreślił.

