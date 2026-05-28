Cztery polskie restauracje z gwiazdkami Michelin. Łącznie w kraju jest już ich 11

Michelin podczas ceremonii w środę 27 maja ogłosił restauracje, które trafiły do polskiej wersji przewodnika. Przedsiębiorstwo podkreśliło, że w tegorocznej edycji osiągnięto kamień milowy, bo pierwszy raz w historii wybór obejmuje cały kraj, w tym miasta i obszary wiejskie, które wcześniej nie były uwzględnione. Łącznie w przewodniku wyróżniono 196 restauracji, z czego 92 nowe. Przyznano cztery nowe gwiazdki Michelin. Ich liczba wzrosła do 10.

Gwiazdkę Michelin otrzymała restauracja Steampunk w Pszczynie. W Warszawie tym statusem jako pierwsza w Polsce japońska restauracja wyróżniona została Alon Omakase. We Wrocławiu, który do przewodnika został dodany w zeszłym roku, gwiazdki uzyskały dwa lokale. Pierwsza restauracja to Most, a druga BABA, która rok wcześniej była wyróżniona Bib Gourmand.

Przewodnik Michelin Polska 2026. Te restauracje mają gwiazdki lub wyróżnienie Bib Gourmand

Swój status utrzymały Arco by Paco Perez w Gdańsku; Giewont w Kościelisku; Muga w Poznaniu; oraz NUTA, hub.praga i Rozbrat 20 w Warszawie. Bottiglieria 1881 z Krakowa już czwarty rok z rzędu została wyróżniona dwiema gwiazdkami. 19 nowych lokali otrzymało wyróżnienie Bib Gourmand za dania o doskonałym stosunku jakości do ceny. Ich łączna liczba wynosi teraz 38. Kilka z nich pochodzi z regionów, które po raz pierwszy znalazły się w przewodniku.

W Białymstoku wyróżniono restaurację Kwestia Czasu / NAGO, podobnie jak Sztuka Chleba i Wina. W Katowicach na uwagę zasługuje lokal KRZYWA Sztuka Wina. Status Bib Gourmand przyznano także lokalom Farmer & Sons w Skórzewie, The Moment w Kielcach i Piernicova w Toruniu. Kolejne wyróżnienia to restauracja Naama w Rzeszowie, Acanti w Łodzi oraz Da Andrea w Olsztynie. W Warszawie nowe miejsca to: Blisko Bar, WIN wine bar & shop, WANDAL oraz AHAAN.

Tu zjesz dania o doskonałej jakości w stosunku do ceny. Wyróżniono nowe lokale

W Krakowie Bib Gourmand otrzymały Nat Bistro i Bufet KRK, we Wrocławiu – Pijalnia, a w Gdańsku Brut Bistro. Jeśli chodzi o niezwykłe lokalizacje restauracji, na uwagę zasługują „Biblioteka” mieszcząca się w bramie zamkowej w Wałbrzychu oraz „2PiEr” położona na piątym piętrze Centrum Konferencyjnego w Lublinie. Zieloną gwiazdkę zachował Eliksir z Gdańska. To restauracje znane z wyborów, doborów produktów, poszanowania sezonowości i współpracy z producentami.

Przyznano również cztery nagrody specjalne osobom i zespołom, które w ciągu ostatniego roku wywarły szczególne wrażenie na inspektorach przewodnika Michelin. Za otwarcie wyróżniono wspomniany wcześniej lokal – WANDAL. Nagrodę młodego szefa kuchni przyznano Idzie Malec z Nat Bistro. Restauracja Babinicz została wyróżniona za obsługę, a nagrodę sommeliera otrzymał Dawid Kurlus z restauracji Maremma w Poznaniu.

