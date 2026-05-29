Wałęsa zdjął symboliczną przypinkę. Jest wściekły na Zełenskiego

Niedawno informowaliśmy o oburzającej – z perspektywy Polaków – decyzji Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy podpisał dekret ws. nadania Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” imienia: „Bohaterów UPA”.

Sęk w tym, że UPA – Ukraińska Powstańcza Armia – dokonała rzezi wołyńskiej (miało to miejsce w czasie drugiej wojny światowej). Chodzi tu o zamordowanie ok. 50-60 tys. Polaków.

Dla byłej głowy państwa polskiego jest to wystarczający powód, by raz na zawsze pozbyć się flagi ukraińskiej, którą dotąd dumnie nosił (zwykle miał ją przypiętą do koszuli). Był z nią przez to nieodzownie kojarzony.

Miarka się przebrała. Lech Wałęsa zdjął niebiesko-żółtą przypinkę. „Odmawiam wsparcia!”

Wałęsa o swojej decyzji poinformował na platformie Facebook (w czwartek – 28 maja). W poście nie omieszkał wyrazić swej dezaprobaty dla wykonanego przez Zełenskiego kontrowersyjnego ruchu.

„Prezydent Ukrainy wyróżniając bandytów z UPA ubliżył mi i wszystkim pomordowanym naszym rodakom. W związku z tym publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi. Narodowi nadal będę pomagał w walce z sowietami [tak nazywało się niegdyś funkcjonariuszy reżimu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – red.]. Wołodymyrowi Zelenskiemu odmawiam wsparcia!” – oświadczył twardo.

Wałęsa po raz pierwszy z niebiesko-żółtą przypinką publicznie pokazał się zaraz po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Oznacza to, że broniącemu się państwu symbolicznie wsparcie okazywał przez ponad cztery lata.

Leszek Miller również wystawił gorzką ocenę Wołodymyrowi Zełenskiemu. „Napluł Polakom w twarz”

Warto wspomnieć, że decyzja Zełenskiego nie przypadła do gustu nie tylko pierwszemu przewodniczącemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Nie spodobała się ona także m.in. Leszkowi Millerowi. Były premier porównał ją do „naplucia w twarz każdemu Polakowi”.

