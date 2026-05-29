Dlatego Nawrocki obraził się na Tuska? „Inaczej nie potrafię tego wytłumaczyć”

Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w środę 27 maja traktat z Northolt o współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Tego dnia Karol Nawrocki składał wizytę w Szwajcarii. Zapytany o sprawę stwierdził, że do dnia poprzedniego „pozyskiwał informacje wyłącznie z opinii publicznej”. Inne zdanie ma w tej kwestii rzecznik polskiej dyplomacji. Maciej Wewiór w mediach społecznościowych „przedstawił kilka faktów”.

Rzecznik MSZ zapewnił, że resort „od początku procesu regularnie informował Nawrockiego o stanie negocjacji i planowanej treści Traktatu”. „Odpowiadaliśmy również na wszystkie prośby KPRP o informacje dotyczące tego dokumentu. Przykłady? Przed wizytą Prezydenta w Londynie w styczniu przygotowaliśmy i przekazaliśmy do KPRP specjalną, pogłębioną informację na temat Traktatu oraz przebiegu negocjacji” – napisał Wewiór.

„W marcu, na prośbę KPRP, odbyło się spotkanie robocze na poziomie ekspertów, podczas którego przedstawiciele KPRP zostali szczegółowo poinformowani o przebiegu negocjacji, treści oraz celach Traktatu. We wtorek, gdy Rada Ministrów podejmowała decyzję w tej sprawie, tekst Traktatu został przekazany do KPRP niemal równocześnie. Biorąc pod uwagę wcześniejsze spotkania i przekazywane wyjaśnienia, jego treść nie powinna być zaskoczeniem” – dodał.

– Nawrocki ma bałagan w swojej kancelarii. Inaczej nie potrafię tego wytłumaczyć – skomentował w rozmowie z Onetem poseł KO zajmujący się sprawami zagranicznymi. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz na platformie X (dawny Twitter) zarzuciła głowie państwa, że „ciągle jest jakaś niedoinformowana”. Zwróciła się również do szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, aby „wzięli się tam w końcu do roboty, zamiast robić kolejne filmiki o wetach”.

