KO i PiS razem w kluczowym głosowaniu. Rzadka sytuacja w Sejmie!

W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu posłowie w bloku głosowań zajęli się tzw. ustawą łańcuchową. Projekt dotyczy zakazu trzymania psów i kotów na uwięzi.

Ustawa łańcuchowa. Tak głosowali posłowie

W Sejmie procedowane były dwa projekty: jeden przygotowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, drugi zgłoszony przez posłów KO, PSL-TD, Polski 2050 i Lewicy. To właśnie projekt parlamentarny został uznany za wiodący podczas prac nad nowelizacją.

Parlamentarzyści byli wyjątkowo zgodni. W głosowaniu wzięło udział 414 posłów. Za przyjęciem projektu opowiedziało się 381 polityków:

154 z klubu KO

145 z klubu PiS

31 z PSL

17 z Lewicy

14 z Centrum

11 z Polski2050

3 z partii Razem

5 niezależnych

Jan Ardanowski z koła Demokracja

Przeciwko przyjęciu ustawy łańcuchowej opowiedziało się:

10 posłó w PiS w tym m.in. Sebastian Kaleta, Maria Kurowska oraz Łukasz Mejza

12 przedstawicieli Konfederacji

3 posłów z partii Grzegorza Brauna

Paweł Kukiz i Tomasz Rzymkowski z Demokracji

Janusz Kowalski (poseł niezależny)

Od głosu wstrzymało się 5 polityków PiS. 46 parlamentarzystów nie brało udziału w głosowaniu.

Ustawa łańcuchowa. Oto najważniejsze założenia

Przyjęta przez Sejmu ustawa łańcuchowa zakłada, że pies będzie mógł przebywać w kojcu tylko wtedy, gdy zapewni mu on odpowiednie warunki do swobodnego funkcjonowania. W praktyce oznacza to konieczność zagwarantowania zwierzęciu miejsca pozwalającego na ruch oraz realizowanie naturalnych zachowań. Sam kojec ma być solidny i stabilny, a jego konstrukcja powinna umożliwiać dostęp światła dziennego i właściwą wentylację.

Właściciel będzie musiał również codziennie wypuszczać psa poza kojec i zapewnić mu aktywność dostosowaną do wieku, kondycji oraz potrzeb behawioralnych zwierzęcia.

Nowelizacja przewiduje także obowiązek zapewnienia odpowiedniej budy dla psów trzymanych na zewnątrz, w nieogrzewanych pomieszczeniach lub kojcach. Schronienie ma chronić przed zimnem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, dlatego powinno być wykonane z materiałów zapewniających izolację termiczną i dopasowane rozmiarem do psa.

Ustawa dopuszcza czasowe użycie uwięzi jedynie w określonych sytuacjach, takich jak transport, udział w wystawie czy zabiegi weterynaryjne. Krótkotrwałe przypięcie psa będzie możliwe także poza miejscem jego stałego pobytu, pod warunkiem że nie wpłynie negatywnie na dobrostan zwierzęcia.

Nowe regulacje obejmą nie tylko psy. Zakaz stałego trzymania na uwięzi ma dotyczyć również kotów.

