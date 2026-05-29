Mejza zakpił z szefa MON. Padły słowa o LGBT i „Top Gunie”

Łukasz Mejza był w piątek 29 maja gościem VOX FM. Poseł niezrzeszony odniósł się do nagrania zamieszczonego przez PSL w związku z wylądowaniem F-35 na lotnisku w Łasku. Mejza zasugerował Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że „pozował na jakiegoś tam Top Guna”. – Angażu by nie dostał, chyba że jakąś wersję dla LGBT by kręcono, to może wtedy w takiej roli by się odnalazł – skomentował polityk.

Mejza był również pytany o ustawę o statusie osoby najbliższej i ewentualną adopcję dzieci przez osoby nieheteronormatywne. – Jestem kategorycznym przeciwnikiem. To jest jakaś proteza. Konstytucja mówi wprost, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Ja jestem przeciwny wszystkim tym lewicowym dziwactwom – powiedział poseł. Mejza był też „jak najbardziej” przeciwny transkrypcji małżeństw zawieranych za granicą.

Mejza o używaniu wobec osób homoseksualnych słów jak „części od rowerów”. „To jest obelżywe?”

Polityk stwierdził, że „nie jest fanem” osób homoseksualnych, ale „nie ma z nimi problemu”. Mejza został zapytany, czy używa wobec nich słów obelżywych. Dopytywany, o jakie chodzi, usłyszał, że np. „takie jak części od rowerów”. – To jest obelżywe? Stwierdzenie faktu? Nie, w ich stronę, tak że kogoś spotykam na ulicy i do nich krzyczę, to absolutnie nie używam. Natomiast czasami w rozmowach oczywiście się zdarzy – przyznał poseł.

Mejza zastrzegł jednak, aby „każdy w łóżku robił, co chce”. – Te dziwactwa lewicowe, kiedyś też były zaleceniami, a potem stają się rzeczywistością – argumentował polityk. Mejza tłumaczył, że w tym wypadku może być podobnie. – Jeżeli zrobimy ten pierwszy krok, to za chwilę będzie wymagane od nas, aby robić kolejne. A ja jestem przeciwnikiem tych kolejnych kroków – mówił poseł. Mejza zakończył, że „nie chciałby, aby dzieci były wychowywane przez dwóch facetów, czy dwie kobiety”.

