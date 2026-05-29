Pijany aktor uderzył dwóch posłów PiS w sejmowej restauracji? Prokuratura wydała wyrok

Pod koniec maja 2025 r. w restauracji w hotelu sejmowym miało dojść do rękoczynów. Aktor Jacek Kopczyński miał uderzyć pięścią w okolicę klatki piersiowej i podbródek posła PiS Krzysztofa Cieciórę. Następnie kolejnego polityka Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego miał złapać za wiązanie krawata, uderzyć pięścią w okolice szyi, a potem trzymając za krawat, przyciągnąć go do siebie. Aktor był podejrzany o naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych.

Kopczyński złożył wyjaśnienie i nie przyznał się do winy. TVN24 podał, że po ponad roku prokuratura umorzyła sprawę. Uznano, że „brak jest interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego”. Według prokuratury nie doszło do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, ale do zwykłego naruszenia nietykalności cielesnej drugiego człowieka.

Jacek Kopczyński pobił się w Sejmie z Dariuszem Mateckim i Krzysztofem Cieciórą? Zapadła decyzja

To przestępstwo ścigane jest z oskarżenia prywatnego, a więc posłowie sami muszą oskarżyć aktora przed sądem. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba wyjaśnił, że „spożywanie posiłków lub spotkania towarzyskie w restauracji hotelowej, zakładając nawet, że jest to »zakład pracy« posła, mają charakter socjalny, a nie ustawodawczy”. Politycy nie brali więc udziału w posiedzeniu Sejmu, komisji, nie pracowali w okręgu, czy nie składali interpelacji.

Przestępstwa prywatnoskargowe czasem są ścigane z urzędu przez prokuratora, ale dzieje się to w wyjątkowych sytuacjach. Zazwyczaj wtedy, gdy „pokrzywdzony jest nieporadny życiowo, chory, starszy i nie potrafi sam dochodzić swoich racji, ewentualnie nie ma prawnych możliwości ich dochodzenia”. Decyzja prokuratury nie jest prawomocna. Pełnomocnik Mateckiego i Ciecióry złożył zażalenie na umorzenie. Odwołanie czeka na rozpoznanie przez sąd.

