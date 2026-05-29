Książulo trafił do szpitala, jest już po operacji. Decyzja youtubera zasmuci fanów

Fani Książula z niepokojem zareagowali na najnowsze publikacje influencera. Jeden z najpopularniejszych polskich twórców internetowych ujawnił, że trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jak wyjaśnił, zabieg był związany z przepukliną. To jednak nie koniec. Podczas badań lekarze wykryli także dodatkowy, choć – jak podkreślał sam youtuber – niezbyt poważny problem zdrowotny. W efekcie czeka go okres rekonwalescencji i zmiana codziennych nawyków.

Książulo się doigrał. Po operacji koniec z kebabami i fast foodami

Dla osoby, która zawodowo testuje jedzenie i regularnie odwiedza restauracje w całej Polsce, zalecenia lekarzy mogą być szczególnie trudne do zaakceptowania.

Książulo poinformował, że przez najbliższy czas będzie musiał stosować dietę lekkostrawną oraz przejść antybiotykoterapię. Oznacza to rezygnację z wielu produktów, które często pojawiały się w jego materiałach. Na liście zakazanych znalazły się między innymi potrawy smażone na głębokim tłuszczu, frytki, boczek, mięsa peklowane czy dania panierowane.

Twórca nie krył frustracji, komentując zalecenia lekarzy w charakterystycznym dla siebie stylu. Jednocześnie przyznał, że zdrowie jest teraz najważniejsze.

– Nic k**** nie mogę! (...) Przez jakiś czas czeka mnie dieta lekkostrawna i antybiotyk, dlatego możliwe, że w przyszłym i być może w następnym tygodniu nie pojawią się nowe filmy. (...) Pewnie i tak nie wysiedzę zbyt długo na d***e i nagram coś, czy to z gotowania, czy jakiś lekkostrawny kontent – powiedział Książulo.

Co z kanałem yt Książula

Youtuber uprzedził obserwatorów, że w najbliższych dniach jego aktywność w sieci może być wyraźnie mniejsza. Niewykluczone, że przez tydzień lub nawet dłużej nie pojawią się nowe odcinki znanych testów gastronomicznych.

Nie wyklucza jednak publikowania lżejszych materiałów. Jeśli samopoczucie pozwoli, może przygotować treści związane z gotowaniem lub innymi tematami, które nie będą wymagały intensywnego podróżowania i próbowania ciężkostrawnych potraw.

To nie pierwszy problem zdrowotny Książula

Ostatnie wydarzenia nie są pierwszymi zdrowotnymi kłopotami Książula. W ubiegłym roku przeszedł pilną operację wyrostka robaczkowego.

W ostatnich miesiącach zmagał się również z nawracającymi, silnymi bólami w okolicy ucha i lewej strony twarzy. Dolegliwości przypominały neuralgię i potrafiły znacząco utrudniać codzienne funkcjonowanie. Twórca informował jednak, że po konsultacjach ze specjalistami jego stan okresowo się poprawiał.

Teraz priorytetem pozostaje powrót do pełni sił. Fani Książula muszą więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać na kolejne testy i recenzje knajp i jedzenia.

