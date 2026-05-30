Łatwogang zdobył się na zaskakujące wyznanie. Chodzi o Nawrockiego i rząd

Łatwogang zrobił w ostatnim czasie niebywałą furorę i stał się bohaterem największych akcji charytatywnych w polskim internecie. Jego stream dla Fundacji Cancer Fighters przyniósł absolutnie rekordowe wsparcie i oglądalność w sieci, a ostatnia rowerowa wyprawa przez Polskę miała pomóc dzieciom cierpiącym na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Teraz youtuber pokazał jednak zupełnie inną stronę swojej codzienności.

W opublikowanym na YouTube materiale Łatwogang zamieścił fragment prywatnego nagrania z 10 grudnia 2025 roku. Jak wyjaśnił, był wtedy w znacznie gorszym momencie życia i postanowił podzielić się tym doświadczeniem, aby pomóc innym osobom zmagającym się z podobnymi problemami.

"Wiem, że nie widać, że jest słabo"

Nagranie rozpoczyna się od szczerego wyznania.

– Wiem, że nie widać, że jest słabo, ale naprawdę mogę zagwarantować, że jest słabo – mówi Łatwogang.

Influencer przyznaje, że przytłaczała go liczba planów i oczekiwań, które sam przed sobą stawiał.

– Mam uczucie, że ilość rzeczy, jakie chce zrobić, są niewykonalne po prostu i przez to nic nie robię czasem i czuję się wtedy najgorzej (...) Czuję taką mega presję. Boję się zawieść – wyznaje.

Miał wszystko, ale nie czuł szczęścia. Trudne wyznanie Łatwoganga

Najbardziej poruszający fragment nagrania dotyczy jego życia prywatnego. Łatwogang podkreśla, że z pozoru nie miał powodów do narzekania.

– Jest mi tak wstyd, że to nagrywam. Czasem mam takie coś, że chciałbym być tylko szczęśliwym. (...) Mam wszystko. Mam wspaniałą dziewczynę, mam rodziców. Mam naprawdę wszystko, pieniądze, spełniam marzenia, mogę podróżować, robić co chcę, ale nie jestem przy tym szczęśliwy, tak jak wtedy, kiedy nic nie miałem. Taki czasem zagubiony jestem i trochę sobie nie radzę momentami, przytłacza mnie wszystko, czuję presję – mówi Łatwogang.

Jednocześnie zaznacza, że nagranie nie miało być skargą, ale świadectwem walki o lepszą przyszłość.

– To nie jest nagranie na zasadzie, że jest ciężko i sobie nie radziłem, tylko ja to nagrywam tylko po to, żeby pokazać, że można wszystko. Jeśli ktoś to widzi teraz, to mam nadzieję, że wszystko mi się udało i chciałbym zrobić coś dobrego przy tym. Chciałbym zrobić coś wielkiego i wiem, że dam sobie radę – powiedział twórca.

Łatwogang mówi stop. Po kontrowersjach ogłosił przerwę

Film pojawił się niedługo po burzliwej dyskusji wokół zbiórki na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a. Po apelu influencera do władz o refundację terapii sprawa wywołała polityczne spory i szeroką debatę w sieci. W jednym z ostatnich materiałów Piotr Hancke zapowiedział, że na jakiś czas znika z internetu. Przyznał, że wydarzenia ostatnich tygodni były dla niego ogromnym obciążeniem i nie spodziewał się, że jego apel skierowany do Karola Nawrockiego oraz rządu może mieć polityczny wydźwięk.

— Nie jestem osobą polityczną. W jakimś stopniu nie pomyślałem, że zwrócenie się do prezydenta i rządu może stać się polityczne. Jestem po prostu idiotą – powiedział Łatwogang i przeprosił za wywołanie niepotrzebnych podziałów.

Na końcu najnowszego filmu podkreślił jednak, że w najtrudniejszych momentach czuł wsparcie swoich odbiorców.

– Mam nadzieję, że teraz ktoś będzie mógł uwierzyć w siebie dzięki mnie – powiedział wzruszony.

