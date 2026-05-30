Znaleźli w lesie skrzynie z wojskowymi oznaczeniami. „Na początku nie wierzyłem. Byłem w szoku”

Żandarmeria Wojskowa poinformowała w mediach społecznościowych, że w czwartek 28 maja żołnierze ŻW w Elblągu realizowali czynności procesowe związane z otrzymanym zgłoszeniem. W lesie w miejscowości Januszkowo (woj. warmińsko-mazurskie) odnaleziono drewniane skrzynie z oznaczeniami wojskowymi. Podjęte działania potwierdziły odnalezienie 33 skrzyń z przeznaczeniem do transportu nabojów ćwiczebnych 120 milimetrów.

„Oględziny miejsca zdarzenia, jak i samych skrzyń wykluczyły, aby znajdowały się w nich jakiekolwiek naboje, łuski lub inne niebezpieczne przedmioty zagrażające życiu, lub zdrowiu ludzkiemu. Trwają czynności zmierzające do ustalenia pochodzenia i właściciela odnalezionych rzeczy” – podsumował w komunikacie rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

Januszkowo. Skrzynie z oznaczeniami wojskowymi w lesie. Mieszkańcy komentują

Jedna z okolicznych mieszkanek powiedziała Polsat News, że przechodnie w jednej ze skrzyń znaleźli pocisk. Kobieta zeznała, że jej koleżanka podesłała zdjęcie znajomemu żołnierzowi. Ten stwierdził, że to „pocisk ćwiczebny bojowy do czołgów Leopard”. – Na początku nie wierzyłem. Z boku jest bagienko i myślałem, że wyłoniło się z niego coś powojennego – komentował z kolei mieszkaniec Januszkowa, który był obecny na miejscu zdarzenia.

– Byłem w szoku. Z tego, co pamiętam z czasów, kiedy byłem w wojsku, po napisach stwierdziłem, że to pociski szkoleniowe od RPG. Co tam było? Tyle, co otworzyliśmy, to ze szczytu widać było metalową tubę, to się domyśliłem, że mogą to być pociski – mówił mężczyzna. Jak zeznał w piątek „byli u niego panowie ze śledczej, którzy wypytywali, czy tam nic nie zostało wyniesione”. – Do czego mi to, zupy z tego nie nagotuję – zażartował mieszkaniec Januszkowa.

