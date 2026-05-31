Z budynku ratusza zdjęto ukraińską flagę. „Godzi w pamięć historyczną naszego narodu”

W sobotę 30 maja ukraińska flaga przestała powiewać na budynku lubelskiego ratusza. Rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Lublin Justyna Góźdź wyjaśniła portalowi lublin112.pl, że powodem jest decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”. W stanowisku podkreślono, że „decyzję podjęto śladem innych polskich miast”. „Podzielamy krytyczne stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ambasady RP w Kijowie” – dodano.

„Gloryfikacja formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej godzi w pamięć historyczną naszego narodu, rani pamięć polskich ofiar i utrudnia budowanie szczerego dialogu między naszymi narodami” – brzmi fragment komunikatu. Góźdź zapewniła, że pomimo natychmiastowej reakcji Lublin „pozostaje miastem otwartym, solidarnym i wiernym wartościom, na których od lat opiera swoją współpracę międzynarodową”.

Lublin. Flaga Ukrainy zniknęła z ratusza. Powodem decyzja Wołodymyra Zełenskiego ws. UPA

„Jednocześnie będziemy konsekwentnie domagać się poszanowania prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń w relacjach polsko-ukraińskich” – czytamy w oświadczeniu. Rzeczniczka prasowa kontynuowała, że miasto „ma świadomość, że Polska i Ukraina stoją dziś wobec wspólnego zagrożenia”. „Naród ukraiński broni swojej ojczyzny przed rosyjską agresją, która stanowi zagrożenie także dla Polski i całej wspólnoty europejskiej” – zaznaczono.

„Wyrażając krytyczne stanowisko wobec decyzji władz Ukrainy, pozostajemy sojusznikami Ukrainy w jej walce o niepodległość i integralność terytorialną. Nie dostrzegamy sprzeczności między obroną prawdy historycznej a solidarnością z narodem, który padł ofiarą niesprowokowanej agresji” – podsumowano. 26 maja usunięcia ukraińskiej flagi domagał się za pomocą interpelacji radny PiS Piotr Gawryszczak, który jako powód podawał, że wojna trwa już cztery lata i taki gest trzeba zakończyć.

