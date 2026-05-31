Ziobro uderzył w Tuska. „Grube miliony publicznych pieniędzy wydaliście na reklamy w TVN”

„Wiecie, co się dzieje, jak się przechodzi z Polski 2050 do Centrum Polska? Otwierają się nowe życiowe możliwości. Miejska radna z Lublina, w miesiąc po odejściu z Polski 2050 i wstąpieniu do Centrum Polska dostała stanowisko w radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie” – napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Wirtualnej Polski Paweł Buczkowski, który skomentował ustalenia portalu Jawny Lublin.

Premier o finansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Jego redakcyjny kolega Szymon Jadczak zastanawiał się, „czym się różni PO od PiS?”. „Nie finansujemy WP ze środków Funduszu Sprawiedliwości” – odpowiedział reporterowi śledczemu Donald Tusk. Patryk Słowik z portalu Zero.pl ujawnił szczegóły spotkania na kawie z udziałem jego, premiera i Jadczaka. „Mówił, że najzagorzalsza bojówka KO szkodzi sprawie, że on bardzo ceni naszą pracę i że wie, iż zadaniem dziennikarzy jest pilnować polityków” – relacjonował Słowik.

Dziennikarz podsumował, że Tusk prosił, aby nie ujawniać szczegółów spotkania, po czym zdradził je dwa dni później na wiecu. W niedzielę 31 maja do sprawy odniósł się Zbigniew Ziobro. „Nie finansowaliście także z Funduszu Sprawiedliwości organizacji, które od lat pomagały ofiarom przemocy. Wstrzymaliście im pieniądze, gromadząc na koncie Funduszu 600 mln zł, bo Żurek, zajęty ściganiem opozycji, nie chciał dać tych środków potrzebującym” – zauważył wiceprezes PiS.

Zbigniew Ziobro skrytykował Donalda Tuska. Wypomniał premierowi reklamy w TVN

„Wiele ośrodków pomocy upadło, a tysiące ofiar przestępstw zostały na lodzie A akcje promocyjne Funduszu Sprawiedliwości w mediach to wasz pomysł – ustanowiony na mocy wydanego przez was rozporządzenia z lutego 2014 r. A więc i wasz psi obowiązek. Inaczej niż grube miliony publicznych pieniędzy, które przez ostatnie dwa lata wydaliście na reklamy w TVN, Agorze i RASP oraz innych służących wam mediach” – podsumował Ziobro.

