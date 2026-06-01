Nowy zakaz na terenie całej Warszawy. Ten pomysł wzbudził ogromne kontrowersje

Chodzi o tzw. nocną prohibicję. Zakaz sprzedaży alkoholu, proponowany już w pierwszym kwartale ubiegłego roku, od samego początku budził kontrowersje. Przeciwni jego wprowadzeniu byli zarówno radni Koalicji Obywatelskiej, jak i (częściowo) Prawa i Sprawiedliwości. Lokalni politycy, którzy negatywnie oceniali pomysł, wskazywali, że uderza on w swobody obywatelskie i spowoduje, że w szarej strefie zakwitnie nielegalna sprzedaż trunków (w tym takich bez banderoli czy niewiadomego pochodzenia). Obawiali się też, iż będzie on generował wysokie koszty społeczne i gospodarcze.

Radni wielokrotnie zmieniali zdanie w sprawie nocnej prohibicji. Ciekawym przykładem może być to, jak głosowali ci z Bemowa i Targówka – w sierpniu 2025 r. byli przeciwni wprowadzeniu nawet pilotażowej wersji zakazu, który miał za zadanie sprawdzić m.in. skutki społeczne. W marcu mieli już zgoła inne podejście – wszyscy głosowali „za” rozszerzeniem zakazu na całą stolicę Polski (niemal bez wyjątków).

Oto godziny obowiązywania zakazu sprzedaży alkoholu

W poniedziałek (1 czerwca – czyli w Międzynarodowy Dzień Dziecka) wchodzi zakaz sprzedaży alkoholu na terenie każdej dzielnicy Warszawy. Obowiązuje codziennie – w godzinach od 22 do 6 (rano). Jak przypomniała Polska Agencja Prasowa, jedynym miejscem, gdzie można zaopatrzyć się w napoje z procentami, są sklepy w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina.

Nocna prohibicja jest rozwiązaniem bardzo skutecznym. PAP podała, że w okresie od listopada do stycznia 2026 r. na terenie dzielnic Śródmieście i Praga-Północ odnotowano spadek interwencji strażaków (w ciągu dnia – o ponad 10 procent, natomiast w nocy – o około 15 proc.).

Te dane mówią same za siebie. Nocna prohibicja w całej Warszawie ma sens

Jeśli chodzi o interwencje policji – jest jeszcze lepiej. Komenda Stołeczna Policji opublikowała dane, z których wynika, że ich liczba spadła o ponad 37 proc., zaś liczba wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu trzeźwości – o 43 proc. W tym samym czasie, gdy w dzielnicach Praga-Południe, Targówek i Wola alkohol można było kupować w sklepach czy na stacjach benzynowych, liczba interwencji wzrosła.

