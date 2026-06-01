Matka Iwony Wieczorek zabrała głos. „Podjęłam decyzję o wycofaniu się”

Do zaginięcia (wówczas) 19-letniej kobiety doszło 17 lipca 2010 roku. Feralnego dnia Wieczorek wracała z klubu w Sopocie do domu w Gdańsku. Po raz ostatni widziana była nad ranem – obok jednego z wejść na plażę w Jelitkowie.

Głos w sprawie – w ciągu wielu lat – zabierali różnej maści eksperci. W podcastach czy artykułach próbowali odpowiedzieć na pytanie: Co przytrafiło się młodej mieszkance Trójmiasta? Dzielili się różnymi hipotezami, próbowali podpowiadać policji, by ułatwić mundurowym śledztwo. Warto przy okazji wspomnieć, że obecnie sprawę rozwiązać próbują funkcjonariusze z tzw. Archiwum X (zespół do spraw niewykrytych zabójstw, działający przy komendzie głównej).

Wśród osób, które co jakiś czas komentowały publicznie zaginięcie 19-latki, była też jej mama. Iwona Główczyńska nie odmawiała mediom wywiadów – wszystko po to, by pomóc córce. Dotychczas można było się z nią bez problemu skontaktować, ale to już przeszłość – szczegółów dowiadujemy się z jej najnowszego posta na Facebooku.

„Działania na rzecz ustalenia prawdy”. Matka Iwony Wieczorek wydała oświadczenie

Główczyńska poinformowała, że „podjęła decyzję o wycofaniu się w tym roku z aktywności medialnej”. Jako powód podała konieczność zadbania o siebie – przyznała, że w ostatnim czasie „jej zdrowie podupadło”.

Wskazała mediom, że w tym czasie mogą kontaktować się ws. zaginięcia jej córki z Anną Trojanowską. Podała adres e-mail kobiety: [email protected].

Na koniec zwróciła się do redakcji telewizyjnych, prasowych i samych dziennikarzy, którym podziękowała za dotychczasową pracę. „To dzięki Państwa zaangażowaniu, przy wsparciu życzliwych Polek i Polaków jako opinii publicznej, działania na rzecz ustalenia prawdy o losie Iwonki nigdy nie ustały” – przyznała.

