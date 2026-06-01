Bajońskie zarobki żony Kierwińskiego w Kolejach Mazowieckich. „Bardzo miła kobieta”
Marcin Kierwiński Źródło: PAP / Przemysław Piątkowski
Pensja żony Marcina Kierwińskiego robi wrażenie. Dziennik „Gazeta Wyborcza” ujawnił zarobki radnej KO, która w spółce Koleje Mazowieckie piastuje kierownicze stanowisko.

Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska to żona ministra spraw wewnętrznych i administracji. W KM pełni funkcję dyrektorki ds. strategii i rozwoju.

Zasiada też w Radzie m.st. Warszawy (od 2025 roku). W latach 2002-2024 działała zaś w samorządzie Śródmieścia (a w okresie 2006-2015 – była nawet przewodniczącą składu).

„GW” skontaktowała się z Gierzyńską-Kierwińską, by zadać jej kilka pytań w kontekście jej pracy w spółce utworzonej m.in. przez samorząd województwa mazowieckiego. Tak odpowiadała.

Żona Marcina Kierwińskiego o swoich kompetencjach: Wiem, jak napisać wniosek o dofinansowanie z UE

Małżonka szefa jednego z najważniejszych resortów – MSWiA – przedstawia samą siebie jako „specjalistkę do spraw wdrażania środków europejskich na projekty edukacyjne”. W rozmowie z redakcją „GW” zaznaczyła, że pracuje w KM od ponad pięciu lat – dzięki niej spółka dostała kilka miliardów PLN środków unijnych (w tym m.in. na nowy tabor). – Wiem, jak napisać wniosek o dofinansowanie z UE i jak go poprowadzić – zaznaczyła.

Dziennik zerknął na dostępne publicznie oświadczenie majątkowe radnej Koalicji Obywatelskiej – wynika z niego, że w ubiegłym roku za pełnienie funkcji kierowniczej w KM otrzymała blisko 343 tys. zł.

A to nie wszystko. Żona Kierwińskiego otrzymuje też dietę radnej (powyżej pewnej kwoty – nieopodatkowaną). To łącznie blisko 56 tys. Gdyby więc podzielić tę kwotę na 12 miesięcy, dałoby to ponad 33.000 PLN.

„Dobra szefowa”

„GW” rozmawiała o niej z jej podwładnymi. Jak się okazuje – mają o niej bardzo dobre zdanie. Przy okazji zdradzili, jak często się z nią widują.

– Jest dobrą szefową i bardzo miłą kobietą. W pracy widać ją właściwie codziennie – przyznali anonimowo.

Źródło: „Gazeta Wyborcza”/Onet