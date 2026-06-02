Wielkie zmiany u Kaczyńskiego? Widoczna zmiana przed domem prezesa PiS

Jarosław Kaczyński wciąż nie wrócił do swojego domu na warszawskim Żoliborzu, z którego wyprowadził się kilka miesięcy temu, gdy w drugiej części bliźniaka ruszyły prace budowlane. Jak podaje „Fakt”, remont rozpoczął się w listopadzie 2025 r., a związany z nim hałas, skłonił prezesa Prawa i Sprawiedliwości do tymczasowej zmiany miejsca zamieszkania.

Wielki remont w bliźniaku, który należy też do Kaczyńskiego. Tak zmienił się budynek

Obecnie Jarosław Kaczyński mieszka w nieruchomości, która należy do jego kuzyna, Jana Marii Tomaszewskiego. Jak przekazał krewny prezesa PiS, mieszkanie pod jednym dachem nie wywołuje konfliktów, a każdy ma przestrzeń dla siebie. – Dobrze się nam razem mieszka. Każdy z nas ma swoją pracownię. Ja wieczorami maluję. Jarek zaś pisze i czyta – opowiadał dziennikarzom „Super Expressu”.

Z ustaleń „Faktu” wynika, że prace remontowe postępują, bo sprzed domu zniknęły już rusztowania i wielkie płachty materiału, które jeszcze do niedawna zasłaniały budynek. Jak podaje dziennik, roboty idą już w kierunku zakończenia remontu, ale wciąż nie wiadomo, kiedy Jarosław Kaczyński powróci do swojego domu. Wstępnie zakładano, że prace budowlane będą trwały do czerwca 2026 r.

Sąsiadka Kaczyńskiego wskazała konkretny powód. Dlatego kupiła połówkę bliźniaka

Kilka miesięcy temu „Fakt” dotarł do nowej właścicielki połówki bliźniaka, którego druga część należy do Jarosława Kaczyńskiego. Została zapytana o powód zakupu akurat tej nieruchomości. — Mieszkamy na Żoliborzu od lat i nie chcieliśmy się stąd wyprowadzać. Tu nasze dzieci mają szkołę, a znalezienie odpowiedniego metrażu w tej dzielnicy graniczy z cudem. Ta oferta po prostu spełniła nasze oczekiwania — tłumaczyła w rozmowie z dziennikarzami.

Czytaj też:

Tak Nawrocki zmienił się przez rok. Ekspertka wskazała kluczowy aspektCzytaj też:

Radykalny krok Donalda Tuska. To kara za porażkę Miszalskiego