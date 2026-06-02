Są nowe wyniki oglądalności TV Republika. Rachoń nie wytrzymał, tak triumfował

Jedna sympatyzuje z koalicją rządową, natomiast drugą oglądają zwolennicy opozycji. Mowa oczywiście o Telewizji Republika i TVN24. Tym razem właśnie w takiej kolejności, bo stacja, której szefem jest Tomasz Sakiewicz, prześcignęła w rankingu Nielsen Audience Measurement tę, której właścicielem jest Warner Bros. Discovery (spółka wkrótce przejęta zostanie przez Paramount Skydance – transakcja opiewająca na 110 mld dol. może dojść do skutku już w połowie lutego tego roku).

Statystyki, opracowane przez firmę badawczą, przedstawiają, jak sytuacja miała się w maju 2026 r.

Jest tu jednak jeden haczyk

Z danych Nielsen wynika, że TV Republika znalazła się na piątym miejscu najchętniej oglądanych w Polsce stacji telewizyjnych i jednocześnie na pierwszym, gdy pod uwagę weźmiemy wyłącznie kanały informacyjne. Wskaźnik oglądalności (AMR) to ok. 303,5 tys., co przełożyło się na ponad 5,7 proc. udziału w rynku (SHR%).

Na kolejnym – szóstym – miejscu uplasował się zaś TVN24. Jeśli chodzi o telewizje, skupiające się wyłącznie na podawaniu newsów, zajął pozycję drugą. AMR stacji wyniósł ponad 260,3 tys., natomiast SHR% – ponad 4,9.

Jest w tym wszystkim jednak jeden problem, na który zwróciła uwagę redakcja Wirtualnych Mediów – oba kanały odnotowały bowiem spadki oglądalności. W przypadku Republiki jest to 17,2 proc., natomiast gdy mowa o TVN24 – 22,6 proc.

Ciekawostką w rankingu jest publiczna stacja TVP Info (Telewizja Polska), która znalazła się dopiero na 11. miejscu (AMR – 94 tys. i SHR% – blisko 1,8).

Michał Rachoń nie krył zadowolenia

Dziennikarz Republiki – Michał Rachoń – opublikował krótki film na platformie X, podczas którego komentuje wynik swojego pracodawcy.

– W maju wygraliśmy z TVN 24. (...) Bardzo za to dziękujemy! (...) Jedziemy dalej! – powiedział.

