Od dwóch lat czeka na podpis Donalda Tuska. Pozwał premiera za bezczynność

Kilkunastu asesorów sądów administracyjnych wciąż nie może rozpocząć pełnienia swoich funkcji, ponieważ ich nominacje wymagają kontrasygnaty premiera. Część z nich została powołana jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy, jednak do dziś nie otrzymała ostatecznej akceptacji ze strony szefa rządu. Sprawa dotyczy osób rekomendowanych przez Krajową Radę Sądownictwa. Rząd podnosi, że była ona ukształtowana w sposób budzący poważne wątpliwości prawne, dlatego premier nie składa podpisów pod aktami powołania.

Po dwóch latach oczekiwania asesor skierował sprawę do sądu

Jak informuje „Rzeczpospolita”, jeden z asesorów postanowił podjąć kroki prawne. Według ustaleń dziennika złożył skargę do sądu administracyjnego, zarzucając premierowi Donaldowi Tuskowi bezczynność. Mężczyzna od dwóch lat czeka na wymaganą kontrasygnatę.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów domaga się jednak odrzucenia skargi. Argumentuje, że zarówno sam akt powołania, jak i kontrasygnata premiera mają charakter ustrojowy i nie podlegają kontroli sądów administracyjnych.

Wyrok ETPCz może okazać się kluczowy

Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje niedawne orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W maju ETPCz wydał wyrok dotyczący odmowy powołania sędziego przez prezydenta. Jak przypomina „Rzeczpospolita”, z orzeczenia Trybunału wynika, że decyzje związane z powoływaniem sędziów powinny podlegać skutecznej kontroli sądowej. To może stać się jednym z kluczowych argumentów w sporze dotyczącym asesorów oczekujących na podpis premiera.

Rozstrzygnięcie tej sprawy może mieć znaczenie nie tylko dla kilkunastu osób czekających na nominacje, ale także dla przyszłych procedur związanych z powoływaniem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

