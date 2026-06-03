Mamy oświadczenia majątkowe Tuska i Kaczyńskiego. Jest duża różnica

W kategorii zasobów pieniężnych, Donald Tusk wpisał blisko 49,6 tysięcy złotych i ponad 282,6 tysięcy euro.

Jeśli chodzi o papiery wartościowe – wymienił dwie polisy na życie i dożycie (każda o wartości 70 tys. PLN).

Dochody przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej przedstawiają się następująco: emerytura z Komisji Europejskiej – blisko 71,3 tys., emerytura z ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) – ponad 144,4 tys. zł, emerytura belgijska – 2,5 tys. euro, prawa autorskie – ponad 11,6 tys. PLN, odsetki z oszczędności – poniżej 200 euro, dieta parlamentarna – 47,6 tys. zł (nieopodatkowana – 36 tys., opodatkowana – ok. 11,6 tys.), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – ok. 295 tys.

Premier wpisał też mienie ruchome, konkretnie zegarek, którego wartość przekracza 10 tys. zł.

Oświadczenie złożył 26 marca 2026 r.

Oświadczenie o stanie majątkowym prezesa PiS

Teraz kolej na Jarosława Kaczyńskiego. W zasobów pieniężnych wpisał ok. 363,4 tys. zł.

Jeśli chodzi o nieruchomości, wymienił: dom o pow. ok. 150 mkw. Jego wartość oszacował na 2,2 mln PLN (tytuł prawny: współwłasność – 1/3 domu).

Dochody prezesa Prawa i Sprawiedliwości przedstawiają się zaś następująco: emerytura – ok. 140,9 tys. zł, dieta parlamentarna – lekko ponad 47,6 tys. PLN (nieopodatkowana – 36 tys., opodatkowana – ok. 11,6 tys.), uposażenie – powyżej 138,4 tys.

Oprócz tego poseł (były szef rządu) wpisał także swoje zobowiązania pieniężne – zaciągnął kredyt (saldo pożyczki na ostatni dzień ubiegłego roku wynosiło blisko 29,7 tys. zł – tyle zostało do spłaty).

Zbigniew Ziobro wpisał 260 tys. oszczędności

Przy okazji warto wspomnieć o identycznym dokumencie, który złożony został przez byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego – Zbigniewa Ziobrę.

Wiceprezes PiS zgromadził 260 tys. zł i ok. 800 euro oszczędności.

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