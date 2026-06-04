Skarb Bałtyku w zasięgu ręki. Jak znaleźć bursztyn na plaży?

Popularny nad Bałtykiem bursztyn, który często można kupić w miejscowych sklepach, nie jest kamieniem szlachetnym. Jest uważany za kopalinę i surowiec, który powstał z przeobrażonej żywicy drzew iglastych.

Według wierzeń ludowych noszenie bursztynu ma pomagać w łagodzeniu bólu, poprawiać trawienie czy zwiększać odporność. Nie ma jednak badań potwierdzających te doniesienia.

Jak odróżnić bursztyn od kamieni?

Jeśli nie mamy pewności, czy wśród znalezionych kamieni na pewno jest bursztyn, możemy się upewnić na kilka sposobów. Warto wykorzystać do tego m.in. latarkę UV. Gdy poświecimy światłem ultrafioletowym w kierunku bursztynu, wówczas prawdziwy bursztyn wykaże właściwości fluorescencyjne. Jeśli zacznie emitować charakterystyczną poświatę, możemy być pewni, że znaleźliśmy bursztyn.

Można też wypróbować inny sposób – wystarczy zanurzyć znaleziony kamień w wodzie z kilkoma łyżkami soli. W takim roztworze prawdziwy bursztyn utrzyma się na powierzchni, podczas gdy zwykłe kamienie opadną na dno.

Gdzie jest najwięcej bursztynów?

Jak się okazuje, największe prawdopodobieństwo znalezienia bursztynów nad Bałtykiem jest kilka dni po przejściu sztormu. Wzburzone morze wyrzuca wówczas kawałki bursztynów na brzeg. Największe szanse na ich znalezienie są w okolicach Zatoki Gdańskiej oraz Mierzei Wiślanej. Warto rozglądać się za nimi szczególnie w Stegnie, Kątach Rybackich czy Jantarze i Mikoszewie.

Ile kosztuje prawdziwy bursztyn?

Na cenę bursztynu wpływa przede wszystkim jego kolor, rozmiar oraz waga. Im większy i cięższy, tym droższy. Za większe okazy możemy dostać od 5 do 9 tys. za kilogram. Mniejsze bursztyny, ważące do 1 g mogą być warte od 100 do 200 zł. Najdroższe z nich mają białe lub niebieskie odcienie. Najpopularniejsze są jednak to w kolorach pomarańczowym, lekko czerwonym czy żółtym.

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