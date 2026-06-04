„Mamy to”. Znany naukowiec ogłosił niezwykłe zjawisko nad Polską

Według informacji publikowanych przez Karola Wójcickiego, autora popularnego profilu „Z głową w gwiazdach”, w nocy z czwartku na piątek może dojść do silnego wzrostu aktywności geomagnetycznej, który stworzy warunki do obserwacji zorzy polarnej również w Polsce.

Niezwykłe zjawisko zmierza w stronę Ziemi

Źródłem zainteresowania jest tzw. kanibal-CME. To sytuacja, w której dwie fale materii wyrzuconej przez Słońce łączą się podczas podróży przez przestrzeń kosmiczną, tworząc jedną, znacznie silniejszą strukturę.

Według prognoz amerykańskiego Centrum Prognoz Pogody Kosmicznej (SWPC), właśnie takie zjawisko może dotrzeć do Ziemi w najbliższych godzinach. Jak wskazuje autor profilu „Z głową w gwiazdach”, połączona fala może uderzyć w magnetosferę naszej planety z prędkością dochodzącą nawet do 1100 km/s.

Powtórka z wielkiej zorzy z 2024 roku?

Obecna sytuacja jest porównywana do wydarzeń z maja 2024 roku. Wówczas wyjątkowo silna burza geomagnetyczna wywołała spektakularną zorzę polarną widoczną niemal w całej Europie, także w wielu regionach Polski. Choć obecnie jest jeszcze za wcześnie, by przesądzać o skali zjawiska, eksperci podkreślają, że podobne warunki mogą ponownie zwiększyć szanse na niezwykłe obserwacje nocnego nieba.

Do rzadkiego zjawiska ma dojść w nocy z czwartku 4 maja na piątek 5 maja. Niewykluczone jednak, że podwyższona aktywność geomagnetyczna utrzyma się także w kolejnych godzinach, obejmując noc z piątku na sobotę.

Ostateczny efekt będzie zależał od siły uderzenia oraz sposobu oddziaływania chmury plazmy na ziemskie pole magnetyczne. Jeśli prognozy się potwierdzą, w Polsce będzie można zobaczyć jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych ostatnich miesięcy.

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