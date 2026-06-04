Przełom ws. Polki, która miała zaginąć na Majorce. Kobieta przerwała milczenie

Przypomnijmy, 33-letnia Anna z okolic Gniezna wyjechała na Majorkę, aby rozpocząć tam nowe życie. Jednak od kwietnia rodzina nie miała z nią kontaktu. Doszło do tego po tym, jak kobieta poinformowała bliskich, że skradziono jej telefon oraz dokumenty. Rodzina Anny rozpoczęła poszukiwania, w działania zaangażowano policję, detektywa oraz media.

33-letnia Anna odnaleziona na Majorce. „Wszystko dobrze” , „odpoczywam”

W środę 3 czerwca serwis Uwaga! TVN poinformował, że skontaktował się z kobietą. Reporter Ryszard Cebula rozmawiał z 33-latką, która utrzymywała, że nie wiedziała o poszukiwaniach. – Co się z panią działo przez te ostatnie 6 tygodni? – pytał dziennikarz.

– Ogólnie wszystko porządku, mnie po prostu ukradli telefon, nie miałam numerów telefonów do bliskich, ale chodziłam na policję, bo tak mi powiedzieli – tłumaczyła Polka.

Kobieta przekazała także, że kontaktowała się z hiszpańską policją, a ta mimo to nadal jej poszukiwała. – Ja tam byłam ileś razy, pytałam się, czy znaleźli mój paszport, bo mi powiedzieli, że zazwyczaj znajdują, i że mam co jakiś czas przychodzić i pytać – relacjonowała Anna.

33-latka zapewniła, że jest bezpieczna. – Wszystko jest super. Odpoczywam tutaj na razie – dodała.

Poszukiwania Polki na Majorce. Trwa dalsze wyjaśnianie sprawy

Detektyw Dawid Burzacki, który zajmował się poszukiwaniem kobiety, w rozmowie z o2.pl potwierdził, że Anna skontaktowała się także z siostrą. – W trakcie rozmowy poinformowała, że jest cała i zdrowa, jednak nadal nie posiada telefonu. Przekazała również, że nie miała świadomości, iż jest osobą poszukiwaną – poinformował.

Dodał także, że kobieta w rozmowie z siostrą nie chciała podać dokładnego miejsca pobytu, dlatego „nie można uznać sprawy za definitywnie zakończoną” . Rodzina wraz z detektywem ma teraz zweryfikować na miejscu, czy kobiecie nie zagraża niebezpieczeństwo.

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