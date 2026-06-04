Nawałnice przeszły przez Polskę. Zalane ulice, ludzie uwięzieni w samochodach

W województwie śląskim strażacy interweniowali około 380 razy. W Jastrzębiu-Zdroju powołany został całonocny sztab kryzysowy, wiele dróg było też nieprzejezdnych, w tym ulica Pszczyńska w okolicach Ronda Dolnego oraz część ulicy Gagarina. Nad ranem sytuacja została opanowana. – To była ciężka noc – przyznał Michał Urgoł prezydent miasta.

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Sytuacja była poważna także w Rudzie Śląskiej. W kulminacyjnym momencie spadło tam 50 litrów deszczu na metr kwadratowy. W dzielnicy Bielszowice, gdzie woda zalała drogi. Na ul. Halembskiej w kierunku Halemby autobus nie mógł przejechać z powodu zalegającej wody.

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Silna burza w woj. łódzkim. Ludzie byli uwięzieni w samochodach

Intensywne opady deszczu pojawiły się w środę również na terenie województwa łódzkiego. W tamtejszej gminie Działoszyn w powiecie pajęczańskim woda wdzierała się na tereny domostw i blokowała ulice.

– Strasznie lało, studzienki tego nie odbierały (...), tak rwała woda, że to jest coś okropnego – opowiadał w rozmowie z TVN 24 pan Mateusz.

– Za każdym razem, kiedy jest gorszy deszcz, ulica wylewa, mamy zalane. Nie można dojechać do żadnej z posesji, nie można w ogóle wyjechać gdziekolwiek – skarżyła się jedna z mieszkanek.

Strażacy otrzymywali zgłoszenia dotyczące zalanych piwnic oraz domów, a także osób uwięzionych w samochodach.

– To były trzy pojazdy, z czego łącznie ewakuowano dziewięć osób, w tym czworo dorosłych i pięcioro dzieci – relacjonował młodszy brygadier Adam Derda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie. Jak wyjaśnił, kierowcy wjechali w niecki, w których nagromadziła się woda, co uniemożliwiło kontynuowanie jazdy.

Według zapowiedzi synoptyków w nadchodzących dniach również możemy się spodziewać burz z intensywnymi opadami deszczu oraz gradu. Synoptycy wydali już alerty pogodowe dla kilku województw.

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