W kolejnym mieście chcą zdjąć flagi Ukrainy, jest stanowcza deklaracja. „Wszystko ma swoje granice”

Radni PiS w Gdańsku Andrzej Skiba, Barbara Imianowska oraz Przemysław Majewski w interpelacji do prezydent Aleksandry Dulkiewicz zwrócili się z pytaniem, czy miasto zamierza wzorem Lublina „zdjąć ukraińskie flagi z publicznych instytucji w Gdańsku, a zwłaszcza z budynków Urzędu Miejskiego oraz Rady Miasta Gdańska?”. Powodem jest decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA”.

Wołodymyr Zełenski nazwał jednostkę wojskową imieniem „bohaterów UPA”. „Skandal”

W przypadku pozytywnej odpowiedzi poproszono o wskazanie daty, a wobec odmowy domagano się podania przyczyny. Politycy Prawa i Sprawiedliwości decyzję przywódcy Ukrainy nazwali „skandaliczną”. „Wszystko ma swoje granice” – napisał w opisie historii w mediach społecznościowych Skiba. Dzień później krokiem swoich partyjnych kolegów poszli kolejni radni PiS: Aleksander Jankowski, Tomasz Rakowski, Kazimierz Koralewski i Piotr Gierszewski.

Politycy domagali się „natychmiastowej reakcji”. W środę podobne pismo złożyła polityk Konfederacji Natalia Kołc. Stwierdziła, że dalsze eksponowanie ukraińskich flag może zostać odebranie przez niektórych „jako brak reakcji na działania godzące w Polaków”. „Pomoc humanitarna i wsparcie dla Ukrainy nie powinna oznaczać milczenia wobec gloryfikacji organizacji odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach” – zaznaczyła we wniosku.

Gdańsk. Radni PiS i polityk Konfederacji nie chcą flagi Ukrainy na miejskich budynkach. Jest reakcja

Portal trojmiasto.pl podkreślił, że inicjatywa nie spotka się z pozytywną reakcją wnioskodawców. – Flagi Ukrainy na gmachach Urzędu Miejskiego wiszą dziś jako symbol wsparcia dla narodu ukraińskiego walczącego z rosyjskim najeźdźcą. Nie są one i nigdy nie będą wyrazem akceptacji dla polityki historycznej władz w Kijowie – wyjaśnił Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

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