Referendum ws. odwołania Miszalskiego przemilczane? Pod lupą postawa TV Republika

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeanalizowała, w jaki sposób media relacjonowały referendum w Krakowie dotyczące odwołania Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. W raporcie uwzględniono programy informacyjne i publicystyczne TVP3 Kraków i Radia Kraków oraz serwisy informacyjne czterech największych nadawców telewizyjnych: „19.30” TVP1, „Fakty” TVN, „Wydarzenia” Telewizji Polsat, a także „Dzisiaj” TV Republika.

Telewizja publiczna zmieniła postawę ws. krakowskiego prezydenta po głosowaniu

Monitoring KRRiT objął w sumie 259 wydań audycji. Temat referendum został niemal przemilczany w mediach publicznych. W programie „19.30” sprawa odwołania Miszalskiego nie pojawiła się w żadnym z niemal 200 materiałów, które wyemitowano od 4 do 24 maja. Jednocześnie dzień po głosowaniu było to najważniejsze wydarzenie polityczne dnia, które otworzyło wydanie programu.

W TVP3 Kraków referendum poruszono w 16 z 314 materiałów informacyjnych, co stanowiło pięć proc. przekazu. Jeśli chodzi o publicystykę, to głosowaniu ws. Miszalskiego poświęcono trzy na 30 wydań audycji „Tematu dnia”, czyli 10 proc. poruszanych zagadnień. W audycji „Bliżej polityki” sprawa była obecna w 25 proc. omawianych treści. Radiu Kraków przeanalizowano 349 materiałów. 13 z nich dotyczyło referendum w Krakowie, a siedem Miszalskiego. Stanowi to 3,72 proc. przekazu.

Referendum w Krakowie ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego. KRRiT z raportem ws. TV Republika

Jeśli chodzi o prywatne stacje, to TVN poruszył sprawę w głównym wydaniu informacyjnym tylko raz, w dniu głosowania. Już po referendum temat był jednak obszernie relacjonowany w dwóch materiałach. TV Republika o głosowaniu informowała w ośmiu z 21 wydań. Przestawiano jednak głównie argumenty „za” odwołaniem Miszalskiego. W Polsacie głosowanie dotyczące przyszłości prezydenta Krakowa pojawiło się dwukrotnie.

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